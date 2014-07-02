Mikrošķiedras tīrīšanas drāna
Mikrošķiedras tīrīšanas drāna rūpīgi notīra visas gludās virsmas.
Mikrošķiedras tīrīšanas lupatiņa rūpīgi notīra visas gludās virsmas, piemēram, stiklu un logus. Izsmidzināmā pudele, WV 50 plus lāpstiņas un logu tīrītāja koncentrāts logiem bez svītrām. Logu tīrīšana nekad nav bijusi tik vienkārša.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedras spilventiņš ar abrazīvām un mīkstām šķiedrām
- Netīrumi tiek optimāli noņemti no virsmas un savākti audumā
- Pateicoties abrazīvajām šķiedrām, pat rupji netīrumi tiek viegli noņemti no virsmas
- Mīkstās šķiedras maksimāli palielina savākto netīrumu daudzumu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 275 x 30
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām