Mīkstas tīrīšanas drānas
KV 4 mīkstā drāna ir ļoti maiga un lieliski piemērota viegliem netīrumiem uz jutīgām virsmām. Izmantojot āķa un cilpas stiprinājumu, var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4.
Optimāla tīrīšana: pateicoties smalkajām šķiedrām, KV 4 mīkstā drāna tīra ļoti maigi un bez pūkām. Audumu var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4, izmantojot āķa un cilpas stiprinājumu. Lieliski piemērota skrāpējumu jutīgām virsmām, piemēram, virtuves virsmām, kokam un ekrāniem.
Īpašības un ieguvumi
Āķa un cilpas fiksēšana
- Vienkārša piestiprināšana un noņemšana.
Mazgājams
- Var mazgāt 60°C temperatūrā un atkārtoti izmantot.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|261 x 106 x 6
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Jutīgu virsmu tīrīšanai