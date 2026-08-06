Premium smidzinātājpudelītes komplekts
Jaunais Premium izsmidzinātājpudelītes komplekts ar mikrošķiedras drāniņu, plato un šauro stiprinājumu tai, noturīgo netīrumu skrāpīti un 20 ml tīrīšanas līzekļa koncentrāta.
Premium izsmidzināšanas pudeles kompleks ar maināma platuma mikrošķiedras lupatiņas turētāju - ar to var viegli notīrīt gan parastus, gan smalkrūtotus logus. Velcro stiprinājuma palīzību lupatiņu var gan viegli piestiprināt, gan nomainīt. Netīrumu skrāpītis palīzēs nokasīt no stikla pat ļoti noturīgus netīrumus
Īpašības un ieguvumi
Šauri un plati tīrītāji
- Lielu un mazu logu individuālai slaucīšanai.
āķa un cilpas stiprinājums
- Pateicoties āķa un cilpas stiprinājumu sistēmai, mikrošķiedras salveti var ļoti viegli un ātri nomainīt.
Netīrumu skrāpis
- Izmantojot netīrumu skrāpi, pat visstingrākos netīrumus var noņemt īsā laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Auduma šķiedru kompozīts
|85% poliesters; 15% poliamīds
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 120 x 250
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Gludās virsmas
- Spoguļi
- Flīzes
- Pat noturīgi netīrumi
Piederumi
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