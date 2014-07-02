Putekļu filtra maiss no filca, 5 maisi
Īpaši izturīgs filca filtra maiss efektīvai filtrēšanai, ar praktisku izolācijas sistēmu higiēniskai izņemšanai.
Extremely strong fleece filter bag for efficient filtration. Absorbs up to three times more dust than conventional vacuum cleaner bags. This means less waste. With practical sealing flap for hygienic disposal. Filter bags are suitable for VC 6100, VC 6200 and VC 6300 vacuum cleaners.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes flīsa materiāls
- Efektīvi savāc netīrumus.
- Ļoti izturīgs pret plīsumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|5
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 150 x 10