Putu uzgalis, 0.3 litri
Putu uzgalis ar spēcīgām putām bez piepūles tīra visu veidu virsmas, piemēram, automašīnu vai motociklu krāsu, stiklu vai akmeni, 0.3 litru konteiners.
Foam nozzle with extra powerful foam effortlessly cleans all types of surfaces, e.g. paint, glass or stone. Ideal for cars, conservatories, garden furniture, facades, stairs, caravans, paths, walls, blinds, patios, drives, etc. Container 0.3 litres. Fill Kärcher detergent directly into the foam nozzle and connect to the gun. Suitable for all Kärcher K2 – K7 series domestic pressure washers. Suitable for use with Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Īpašības un ieguvumi
Viegla dažādu RM nomaiņa
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Spēcīgas, lipīgas putas
- Bez piepūles visu virsmu tīrīšana
Caurspīdīgs mazgāšanas līdzekļa trauks
- Saturs vienmēr redzams.
Regulējams strūklas līmenis
- Vieglai tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|265 x 265 x 90
Pielietošanas veidi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Ziemas dārzi
- Motocikli un motorolleri
- Terase
- Fasāde
- Dārza un akmens sienas
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
- Pārvietojamās mājas
- Kāpnes