Soft dusting brush
Mīksto mēbeļu birste, kas izgatavota no mīkstiem sariem, noņem putekļus no plauktiem, lampām, jutīgām virsmām un elektroniskām ierīcēm.
Putekļi no mēbelēm, lampām vai elektroniskām ierīcēm, izmantojot nepiemērotas tīrīšanas metodes, var atstāt neizskatīgas pēdas vai pat skrāpējumus. Jūs varat izmantot mīksto mēbeļu suku, lai rūpīgi un maigi notīrītu dažādas virsmas un pārliecinātos, ka netiks nodarīti bojājumi. Mīksto mēbeļu suku var iegādāties kā papildu piederumu mūsu putekļsūcējam VC 5, un to ir viegli ievietot ierīcē.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher kompaktajam putekļu sūcējam VC 5
Viegli uzstādāms ierīcē
Mīkstie sari garantē maigu tīrīšanu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|117 x 41 x 71
Pielietošanas veidi
- Jutīgu virsmu tīrīšanai