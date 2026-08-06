Steam pressure iron I 6006 for SV

Augstas kvalitātes tvaika spiediena gludeklis pievilcīgā dzeltenā un melnā krāsā. Ar ērtu vienmērīgi darbināmu nerūsējošā tērauda pamatni. Piemērots savienošanai ar Kärcher tvaika putekļu sūcēju.

Augstas kvalitātes tvaika spiediena gludeklis pievilcīgā dzeltenā un melnā krāsā. Tvaika gludeklim ir ērta gludas darbības nerūsējošā tērauda pamatne, un tas lieliski savienojas ar Kärcher tvaika putekļsūcējiem. Pastāvīgi augsts tvaika spiediens atņem gludināšanas darbu un līdz pat pusei samazina gludināšanas laiku. Pateicoties izcilajai tehnoloģijai un vienmērīgai nerūsējošās tērauda pamatnes darbībai, pat smagus audumus var ātri un viegli izgludināt. Kärcher tvaika spiediena gludeklim ir nepārtraukta tvaika funkcija, kā arī intervāla tvaika funkcija.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika izplūdes atveres, kas sadalītas pa visu gludināšanas virsmu
  • Vienāda tvaika izdalīšanās pa visu virsmu.
Nepārtraukta tvaika iestatīšana
  • Nepārtraukta tvaika izvade ātrai un ērtai lielu tekstilizstrādājumu, piemēram, galdautu, gultas veļas utt., gludināšanai
Nerūsējošā tērauda pamatne
  • Tvaika gludeklis viegli slīd.
Vienmērīga tvaika izvade
  • Uz pusi samazina gludināšanas laiku.
Intervāls tvaicējot
  • Mērķtiecīgai tvaika izvadei.
Temperatūras regulēšana
  • Var izmantot dažādu audumu gludināšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 1.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 259 x 121 x 125
Saderīgās iekārtas
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

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S. 10–15
Sv. Slēgts

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serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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