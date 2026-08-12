Tīrīšanas drānas noturīgiem netīrumiem
Bez piepūles, ātra un efektīva: tīrīšanas drānu var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4, izmantojot āķa un cilpas sistēmu. Tas jums palīdzēs notīrīt neatlaidīgus netīrumus uz stingrām virsmām.
KV 4 tīrīšanas drāna ir īpaši piemērota noturīgu netīrumu tīrīšanai uz izturīgām virsmām, pateicoties augstas kvalitātes abrazīvajām šķiedrām. Tas attiecas uz skrāpējumiem izturīgām virsmām, piemēram, plīti, krāsni, grila plāksnēm, logiem un flīzēm. Drānu var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4, izmantojot āķa un cilpas stiprinājumu. Tīrīšanas audums ir izturīgs un mazgājams, un pēc tīrīšanas to var uzreiz izmantot.
Īpašības un ieguvumi
Āķa un cilpas fiksēšana
- Vienkārša piestiprināšana un noņemšana.
Mazgājams
- Var mazgāt 60°C temperatūrā un atkārtoti izmantot.
Abrazīvas šķiedras
- Ātri izšķīdina netīrumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|261 x 106 x 8
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Pret skrāpējumiem noturīgas virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Darba virsmas virtuvē
- Dušas kabīne, vanna