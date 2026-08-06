Uzgalis logu tīrīšanai
Uzgalis logu tīrīšanai rūpīgi notīra stiklu, logus vai spoguļus, izmantojot tvaiku.
Uzgalis logu tīrīšanai rūpīgi notīra stikla virsmas, izmantojot tvaika tīrītāju. Tas padara Kärcher tvaika tīrītājus daudzpusīgākus, rūpīgi notīrot logus un spoguļus.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes lāpstiņa
- Stikla, logu, spoguļu tīrīšana bez svītrām un optimāla tvaika un netīrumu noņemšana.
Uzgalim ir nelielas tvaika atveres
- Tvaiks palīdz noņemt netīrumus no stikla rūtīm
Mazs un viegls
- Viegli sasniedzams izcils rezultāts.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|255 x 43 x 130
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Premium (balts)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
Piederumi
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