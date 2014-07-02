Uzgalis mīkstajām mēbelēm

Rokā turams uzgalis putekļu sūcējiem ar mitrās tīrīšanas funkciju. Ideāls automašīnas sēdekļu un mīksto mēbeļu dziļai tīrīšanai.

Rokas uzgalis slapjās uzkopšanas putekļsūcējiem. Ideāli piemērots mīksto mēbeļu tīrīšanai, piemēram, atpūtas krēsliem, dīvāniem, gultām un automašīnas sēdekļiem. Darba platums 110 mm. Piemērots modeļiem SE 3001, SE 4001 un SE 4002.

Īpašības un ieguvumi
Smidzināšanas ekstrakcijas funkcija
  • Tīrīšanai dziļi šķiedrās
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (Gabals(i)) 1
Krāsa Balta
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 153 x 113 x 75
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Mīkstās mēbeles
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707
P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989
P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
+371 20 922 859
P.–Pk. 9–18
S. 10–15

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija