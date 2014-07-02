Uzgalis mīkstajām mēbelēm
Rokā turams uzgalis putekļu sūcējiem ar mitrās tīrīšanas funkciju. Ideāls automašīnas sēdekļu un mīksto mēbeļu dziļai tīrīšanai.
Rokas uzgalis slapjās uzkopšanas putekļsūcējiem. Ideāli piemērots mīksto mēbeļu tīrīšanai, piemēram, atpūtas krēsliem, dīvāniem, gultām un automašīnas sēdekļiem. Darba platums 110 mm. Piemērots modeļiem SE 3001, SE 4001 un SE 4002.
Īpašības un ieguvumi
Smidzināšanas ekstrakcijas funkcija
- Tīrīšanai dziļi šķiedrās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|153 x 113 x 75
Pielietošanas veidi
- Mīkstās mēbeles