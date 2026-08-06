Ūdens automāts WPD 200 Adv. Black
Mūsu WPD 200 Adv galda ūdens automāts melnā krāsā nodrošina 4 negāzēta ūdens veidus (istabas temperatūrā, atdzesētu, karstu, ļoti karstu) līdz 100 cilvēkiem. Ar patentētu termisko tīrīšanu.
Atdzesēts, istabas temperatūras, karsts un ļoti karsts ūdens: mūsu WPD 200 Adv ūdens automāts melnā krāsā uzticami nodrošina negāzētu ūdeni līdz 100 cilvēkiem 4 dažādās temperatūras pakāpēs atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām. Uzlabotajai galda iekārtai ar melnu korpusu ir viegli salasāms displejs, un to var izmantot vai nu ar Active-Pure, vai Hy-Protect filtriem, kas pieejami atsevišķi Kärcher. Liekais ūdens no pilienu teknes tiek novadīts tieši notekūdeņos, turklāt iespējama arī sūkņa integrācija un izvade tvertnē. Iekārta tiek tīrīta ar patentētu ūdensnecaurlaidīgo daļu termisko dezinfekciju, integrējot standartaprīkojumā noderīgas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi).
Īpašības un ieguvumi
Daudzfunkcionāls krāsu displejs ar sensoru pogāmAutomātu ir viegli lietot: izvēlēties temperatūru, CO₂ gāzes pakāpi, displeju, kas paziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību, vai ūdens veidu ikonas.
Augstu novietots dozēšanas krānsLīdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums ērtai trauku piepildīšanai.
Dažādi ūdens režīmi
Precīzi dozējams ūdens daudzums
- Dzeramā ūdens padeves bloka augstumu var pielāgot dzeramo trauku augstumam: 0,2 l tasēm/glāzēm: 0,5 l vai 1 l pudelēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Dzeramā ūdens padeve, karstam (l/h)
|10
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1900
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Karstais ūdens
|jā
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|25.6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|25.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|29.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Automātiska ūdens termiskā dezinficēšana
- Automatic rinsing process
- Water dispenser with contact protection
- Portioning the water volume for glasses, bottles or jugs
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Eco režīms
- Taimera programma
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Uzlabotais modelis
- Higiēniskai tīrīšanai: termiskā
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.