Ūdens automāts WPD 200 Adv. S Black
Galda ūdens automāts WPD 200 Adv S Black līdz 100 cilvēkiem. Nodrošina 6 ūdens veidus (istabas temperatūrā, atdzesētu, vidēju vai klasiski dzirkstošu, karstu un īpaši karstu). Ar iebūvētu sūkni.
Aprīkots ar patentētu termiskās tīrīšanas sistēmu, iebūvētu sūkni un efektīvām enerģijas taupīšanas funkcijām (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi), kā arī caurspīdīgu displeju, mūsu ūdens automāts WPD 200 Adv S Black pārsteidz ar noderīgu un ērtu papildfunkciju iekļaušanu standarta aprīkojumā. Uzlabotā galda iekārta melnā krāsā ir piemērota līdz 100 cilvēkiem un jebkurā laikā ar pogas pieskārienu nodrošina ūdeni istabas temperatūrā, atdzesētu, vidēju vai klasiski dzirkstošu ūdeni, kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni. Liekais ūdens no pilienu teknes ērti tiek novadīts notekūdeņos, turklāt pēc pieprasījuma ir iespējama arī grīdas statīva un notekas integrēšana tvertnē. Var izvēlēties Kärcher filtru Active-Pure vai Hy-Protect.
Īpašības un ieguvumi
Daudzfunkcionāls krāsu displejs ar sensoru pogāmAutomātu ir viegli lietot: izvēlēties temperatūru, CO₂ gāzes pakāpi, displeju, kas paziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību, vai ūdens veidu ikonas.
Augstu novietots dozēšanas krānsLīdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Dažādi ūdens režīmiJūs varat izvēlēties gāzētu ūdeni (viegli vai vidēji), kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni.
Precīzi dozējams ūdens daudzums
- Dzeramā ūdens padeves bloka augstumu var pielāgot dzeramo trauku augstumam: 0,2 l tasēm/glāzēm: 0,5 l vai 1 l pudelēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Dzeramā ūdens padeve, karstam (l/h)
|10
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1900
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Karstais ūdens
|jā
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|26.4
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|26.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|29.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Automātiska ūdens termiskā dezinficēšana
- Automatic rinsing process
- Water dispenser with contact protection
- Portioning the water volume for glasses, bottles or jugs
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Eco režīms
- Taimera programma
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Uzlabotais modelis
- Higiēniskai tīrīšanai: termiskā
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.