Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White
Nodrošina svaigu ūdeni 6 dažādos veidos: WPD 200 AdvS White galda ūdens automāts līdz 100 cilvēkiem. Ar patentētu termisko tīrīšanu un displeju.
Mūsu uzlabotais WPD 200 Adv S White ūdens automāts ir piemērots līdz pat 100 cilvēkiem, nodrošinot atdzesētu un istabas temperatūras ūdeni, negāzētu un dzirkstošu ūdeni (vidēju vai klasisku), kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni. Komplekta standarta aprīkojumā ietilpst arī patentēta termiskās tīrīšanas sistēma, sūknis, caurspīdīgs displejs, efektīvas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi), kā arī ērta liekā ūdens novadīšana no pilienu teknes tieši notekūdeņos. Ūdens filtrēšanai Kärcher piedāvā izvēlēties Active-Pure un Hy-Protect filtru, kas jāiegādājas atsevišķi. Pēc pieprasījuma var veikt grīdas statīva un notekas iebūvēšanu tvertnē.
Īpašības un ieguvumi
Daudzfunkcionāls krāsu displejs ar sensoru pogāmAutomātu ir viegli lietot: izvēlēties temperatūru, CO₂ gāzes pakāpi, displeju, kas paziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību, vai ūdens veidu ikonas.
Augstu novietots dozēšanas krānsLīdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Dažādi ūdens režīmiJūs varat izvēlēties gāzētu ūdeni (viegli vai vidēji), kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni.
Precīzi dozējams ūdens daudzums
- Dzeramā ūdens padeves bloka augstumu var pielāgot dzeramo trauku augstumam: 0,2 l tasēm/glāzēm: 0,5 l vai 1 l pudelēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Dzeramā ūdens padeve, karstam (l/h)
|10
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1900
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Karstais ūdens
|jā
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|26.4
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|26.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|29.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Automātiska ūdens termiskā dezinficēšana
- Automatic rinsing process
- Water dispenser with contact protection
- Portioning the water volume for glasses, bottles or jugs
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Eco režīms
- Taimera programma
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Uzlabotais modelis
- Higiēniskai tīrīšanai: termiskā
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.