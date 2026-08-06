Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White

Nodrošina svaigu ūdeni 6 dažādos veidos: WPD 200 AdvS White galda ūdens automāts līdz 100 cilvēkiem. Ar patentētu termisko tīrīšanu un displeju.

Mūsu uzlabotais WPD 200 Adv S White ūdens automāts ir piemērots līdz pat 100 cilvēkiem, nodrošinot atdzesētu un istabas temperatūras ūdeni, negāzētu un dzirkstošu ūdeni (vidēju vai klasisku), kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni. Komplekta standarta aprīkojumā ietilpst arī patentēta termiskās tīrīšanas sistēma, sūknis, caurspīdīgs displejs, efektīvas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi), kā arī ērta liekā ūdens novadīšana no pilienu teknes tieši notekūdeņos. Ūdens filtrēšanai Kärcher piedāvā izvēlēties Active-Pure un Hy-Protect filtru, kas jāiegādājas atsevišķi. Pēc pieprasījuma var veikt grīdas statīva un notekas iebūvēšanu tvertnē.

Īpašības un ieguvumi
Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White: Daudzfunkcionāls krāsu displejs ar sensoru pogām
Daudzfunkcionāls krāsu displejs ar sensoru pogām
Automātu ir viegli lietot: izvēlēties temperatūru, CO₂ gāzes pakāpi, displeju, kas paziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību, vai ūdens veidu ikonas.
Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White: Augstu novietots dozēšanas krāns
Augstu novietots dozēšanas krāns
Līdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White: Dažādi ūdens režīmi
Dažādi ūdens režīmi
Jūs varat izvēlēties gāzētu ūdeni (viegli vai vidēji), kā arī karstu un īpaši karstu ūdeni.
Precīzi dozējams ūdens daudzums
  • Dzeramā ūdens padeves bloka augstumu var pielāgot dzeramo trauku augstumam: 0,2 l tasēm/glāzēm: 0,5 l vai 1 l pudelēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Padeves spiediens (bar) 1.5 - 6
Ūdens tilpums (l/h) 120
Dzeramā ūdens padeve, karstam (l/h) 10
Nominālā jauda (W) maks. 1900
Dzesēšanas šķidrums R290
Karstais ūdens
Aukstais ūdens
Neatdzesēts ūdens
Svars bez piederumiem (kg) 26.4
Svars (ar piederumiem) (kg) 26.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 29.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 545 x 365 x 465

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Drip tray with filling level indicator

Aprīkojums

  • Automātiska ūdens termiskā dezinficēšana
  • Automatic rinsing process
  • Water dispenser with contact protection
  • Portioning the water volume for glasses, bottles or jugs
  • Positioning aid for the drinking vessel
  • Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
  • Eco režīms
  • Taimera programma
  • Versija: Versija galdam
  • Elektroniskā vadība: Uzlabotais modelis
  • Higiēniskai tīrīšanai: termiskā
Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White
Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White
Ūdens automāts WPD 200 Adv. S White
Videos
Pielietošanas veidi
  • Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
  • Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija