Ūdens automāts WPD 200 Adv. White
WPD 200 Adv White: ūdens izsmidzinātāja galda virsma baltā krāsā. Piegādā negāzētu ūdeni 4 dažādās temperatūras pakāpēs - no aukstas līdz īpaši karstai. Ar displeju un termisko tīrīšanu.
Mūsu ūdens automāts WPD 200 Adv White ir piemērots līdz 100 cilvēkiem un ar vienu pogas pieskārienu nodrošina svaigi atdzesētu un istabas temperatūras ūdeni, kā arī karstu un īpaši karstu negāzētu ūdeni. Uzlabotā galda iekārta ir aprīkota ar patentētu sistēmu termiskai tīrīšanai un atlikušā ūdens tiešai novadīšanai no pilienu teknes notekūdeņos, tāpēc tiešās apkalpošanas prasības ir ļoti zemas. Ūdeni filtrē, izmantojot Active-Pure vai Hy-Protect filtru, kas ir pieejami atsevišķi Kärcher. Arī grīdas statīvs un sūknis nav obligāti. Pēc pieprasījuma ir iespējams arī novadīt lieko ūdeni tvertnē. Standarta aprīkojumā integrētas noderīgas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi).
Īpašības un ieguvumi
Daudzfunkcionāls krāsu displejs ar sensoru pogāmAutomātu ir viegli lietot: izvēlēties temperatūru, CO₂ gāzes pakāpi, displeju, kas paziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību, vai ūdens veidu ikonas.
Augstu novietots dozēšanas krānsLīdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums ērtai trauku piepildīšanai.
Dažādi ūdens režīmi
Precīzi dozējams ūdens daudzums
- Dzeramā ūdens padeves bloka augstumu var pielāgot dzeramo trauku augstumam: 0,2 l tasēm/glāzēm: 0,5 l vai 1 l pudelēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Dzeramā ūdens padeve, karstam (l/h)
|10
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1900
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Karstais ūdens
|jā
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|25.6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|25.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|29.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Automātiska ūdens termiskā dezinficēšana
- Automatic rinsing process
- Water dispenser with contact protection
- Portioning the water volume for glasses, bottles or jugs
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Eco režīms
- Taimera programma
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Uzlabotais modelis
- Higiēniskai tīrīšanai: termiskā
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.