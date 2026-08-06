Ūdens automāts WPD 200 Basic Black
WPD 200 Adv White: galda ūdens automāts baltā krāsā. Nodrošina negāzētu ūdeni 4 dažādās temperatūras pakāpēs - no aukstas līdz īpaši karstam. Ar displeju un termisko tīrīšanu.
Aprīkots ar noderīgām enerģijas taupīšanas funkcijām (samazināta enerģijas patēriņa un gaidīšanas režīmiem), kā arī ar iebūvētu notecējušo pilienu paplāti, mūsu ūdens automāts WPD 200 Basic Black jebkurā laikā līdz pat 100 cilvēkiem nodrošina negāzētu ūdeni istabas temperatūrā vai atdzesētu ūdeni. Kompakto melno galda iekārtu var izmantot ar Kärcher filtru Active-Pure vai Hy-Protect, kas jāiegādājas atsevišķi. Pieejams arī grīdas statīvs un sūknis, kā arī savienojumu komplekti, lai ūdeni no pilienu teknes novadītu tvertnē vai tieši notekūdeņos. Iekārtu tīra ķīmiskā ceļā.
Īpašības un ieguvumi
Standarta versija
- Vienkārša, lietotājam draudzīga lietošana, izmantojot skārienjutīgās pogas.
Augstu novietots dozēšanas krāns
- Līdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Nominālā jauda (W)
|maks. 300
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|23.6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|23.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|27.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Water dispenser with contact protection
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Basic
- Higiēniskai tīrīšanai: Ķīmiskā viela
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.