Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black

Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black nodrošina 3 ūdens veidus (atdzesētu, istabas temperatūrā, dzirkstošu). Galda iekārta līdz 100 cilvēkiem ar pilienu tekni un sūkni. Ķīmiska tīrīšana.

Pamata galda iekārta WPD 200 Basic S Black nodrošinās līdz pat 100 cilvēkiem atdzesētu vai istabas temperatūras ūdeni (gan negāzētu, gan gāzētu). Ūdens automātam ir iebūvēta pilienu tekne un sūknis, turklāt ir pieejami arī savienojuma komplekti atlikušā ūdens novadīšanai tvertnē vai tieši notekūdeņos. Pieejams arī grīdas statīvs. Ūdens filtrēšanai Kärcher piedāvā izvēlēties Active-Pure un Hy-Protect filtru, kas jāiegādājas atsevišķi. Efektīvas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi) palīdz uzturēt zemas ekspluatācijas izmaksas. Mašīnu tīra ķīmiskā ceļā.

Īpašības un ieguvumi
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black: Standarta versija
Standarta versija
Vienkārša, lietotājam draudzīga lietošana, izmantojot skārienjutīgās pogas.
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black: Augstu novietots dozēšanas krāns
Augstu novietots dozēšanas krāns
Līdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black: Dažādi ūdens režīmi
Dažādi ūdens režīmi
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Padeves spiediens (bar) 1.5 - 6
Ūdens tilpums (l/h) 120
Nominālā jauda (W) maks. 300
Dzesēšanas šķidrums R290
Aukstais ūdens
Neatdzesēts ūdens
Aukstais ūdens, gāzēts
Svars bez piederumiem (kg) 24.4
Svars (ar piederumiem) (kg) 24.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 27.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 545 x 365 x 465

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Drip tray with filling level indicator

Aprīkojums

  • Water dispenser with contact protection
  • Positioning aid for the drinking vessel
  • Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
  • Versija: Versija galdam
  • Elektroniskā vadība: Basic
  • Higiēniskai tīrīšanai: Ķīmiskā viela
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black
Videos
Pielietošanas veidi
  • Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
  • Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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