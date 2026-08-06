Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black
Ūdens automāts WPD 200 Basic S Black nodrošina 3 ūdens veidus (atdzesētu, istabas temperatūrā, dzirkstošu). Galda iekārta līdz 100 cilvēkiem ar pilienu tekni un sūkni. Ķīmiska tīrīšana.
Pamata galda iekārta WPD 200 Basic S Black nodrošinās līdz pat 100 cilvēkiem atdzesētu vai istabas temperatūras ūdeni (gan negāzētu, gan gāzētu). Ūdens automātam ir iebūvēta pilienu tekne un sūknis, turklāt ir pieejami arī savienojuma komplekti atlikušā ūdens novadīšanai tvertnē vai tieši notekūdeņos. Pieejams arī grīdas statīvs. Ūdens filtrēšanai Kärcher piedāvā izvēlēties Active-Pure un Hy-Protect filtru, kas jāiegādājas atsevišķi. Efektīvas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi) palīdz uzturēt zemas ekspluatācijas izmaksas. Mašīnu tīra ķīmiskā ceļā.
Īpašības un ieguvumi
Standarta versijaVienkārša, lietotājam draudzīga lietošana, izmantojot skārienjutīgās pogas.
Augstu novietots dozēšanas krānsLīdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Dažādi ūdens režīmi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Nominālā jauda (W)
|maks. 300
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Aukstais ūdens, gāzēts
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|24.4
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|24.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|27.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Water dispenser with contact protection
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Basic
- Higiēniskai tīrīšanai: Ķīmiskā viela
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.