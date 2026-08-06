Ūdens automāts WPD 200 Basic S White
Nodrošina līdz pat 100 cilvēkus ar 3 veidu ūdeni (istabas temperatūrā, atdzesētu, negāzētu un gāzētu): galda ūdens automāts WPD 200 Basic S White. Ķīmiska tīrīšana. Ar pilienu paplāti un sūkni.
Efektīvas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi) nodrošina ļoti zemas ūdens automāta WPD 200 Basic S White ekspluatācijas izmaksas, nodrošinot ūdeni līdz 100 cilvēkiem. Baltā galda ierīce ar vienas pogas pieskārienu nodrošina atdzesētu vai istabas temperatūras ūdeni (negāzētu vai gāzētu). Ūdeni filtrē, izmantojot Active-Pure vai Hy-Protect filtru, kas ir pieejami atsevišķi Kärcher. Pilienu tekne un sūknis jau ir iebūvēti, turklāt pēc pieprasījuma ir pieejams arī grīdas statīvs, kā arī savienojuma komplekti liekā ūdens novadīšanai tvertnē vai tieši notekūdeņos. Iekārtu tīra ķīmiskā ceļā.
Īpašības un ieguvumi
Standarta versijaVienkārša, lietotājam draudzīga lietošana, izmantojot skārienjutīgās pogas.
Augstu novietots dozēšanas krānsLīdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Dažādi ūdens režīmi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Padeves spiediens (bar)
|1.5 - 6
|Ūdens tilpums (l/h)
|120
|Nominālā jauda (W)
|maks. 300
|Dzesēšanas šķidrums
|R290
|Aukstais ūdens
|jā
|Neatdzesēts ūdens
|jā
|Aukstais ūdens, gāzēts
|jā
|Svars bez piederumiem (kg)
|24.4
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|24.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|27.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drip tray with filling level indicator
Aprīkojums
- Water dispenser with contact protection
- Positioning aid for the drinking vessel
- Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
- Versija: Versija galdam
- Elektroniskā vadība: Basic
- Higiēniskai tīrīšanai: Ķīmiskā viela
Videos
Pielietošanas veidi
- Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
- Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.