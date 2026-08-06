Ūdens automāts WPD 200 Basic White

Galda ūdens automāts WPD 200 Basic White ar iebūvētu pilienu tekni un enerģijas taupīšanas funkcijām. Nodrošina ūdeni istabas temperatūrā un atdzesētu ūdeni līdz 100 cilvēkiem. Ķīmiska tīrīšana.

Mūsu ūdens automāts WPD 200 Basic White nodrošina negāzētu atdzesētu ūdeni un ūdeni istabas temperatūrā līdz pat 100 cilvēkiem. Pamata galda iekārta baltā krāsā tiek nodrošināta ar pilienu tekni, taču pēc pieprasījuma ir pieejamas arī daudzas citas konfigurācijas. Piemēram, izmantojot noteiktus savienojumu komplektus, lieko ūdeni no pilienu teknes var novadīt tieši tvertnē vai notekūdeņos. Ja nepieciešams, sūknis un grīdas statīvs ir nopērkami arī atsevišķi. Ūdens tiek filtrēts, izmantojot Kärcher Active-Pure vai Hy-Protect filtru. Iekļautas arī noderīgas enerģijas taupīšanas funkcijas (samazinātas enerģijas un gaidīšanas režīmi). Iekārtu tīra ķīmiskā ceļā.

Īpašības un ieguvumi
Standarta versija
  • Vienkārša, lietotājam draudzīga lietošana, izmantojot skārienjutīgās pogas.
Augstu novietots dozēšanas krāns
  • Līdz 30 cm augsts ūdens izvades laukums. Ļauj ērti piepildīt pat lielus traukus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Padeves spiediens (bar) 1.5 - 6
Ūdens tilpums (l/h) 120
Nominālā jauda (W) maks. 300
Dzesēšanas šķidrums R290
Aukstais ūdens
Neatdzesēts ūdens
Svars bez piederumiem (kg) 23.6
Svars (ar piederumiem) (kg) 23.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 27.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 545 x 365 x 465

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Drip tray with filling level indicator

Aprīkojums

  • Water dispenser with contact protection
  • Positioning aid for the drinking vessel
  • Izvēles piederums — iztukšojama pilienu savācējpaplāte: Bez ūdens nolaišanas
  • Versija: Versija galdam
  • Elektroniskā vadība: Basic
  • Higiēniskai tīrīšanai: Ķīmiskā viela
Ūdens automāts WPD 200 Basic White
Ūdens automāts WPD 200 Basic White
Ūdens automāts WPD 200 Basic White
Videos
Pielietošanas veidi
  • Pareizais ūdens automāts jebkurai uzstādīšanas vietai
  • Birojiem, ražošanas uzņēmumiem, veikaliem, autosaloniem, skolām, universitātēm, pašvaldību iestādēm, viesnīcām, restorāniem, ēdnīcām, slimnīcām, klīnikām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

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