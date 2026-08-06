Netīrā ūdens sūknis WWP 45

Notekūdeņu sūknis WWP 45, sūkņa jaudu līdz 45 m³, aprīkots ar jaudīgu benzīna dzinēju pielietojams vietās, kur nav ārēja barošanas avota.

Applūduši pagrabi vai būvbedres ir tipisks pielietojums mūsu ļoti mobilajam notekūdeņu sūknim WWP 45, kas iemontēts izturīgā cauruļveida tērauda rāmī. Iekārta ir paredzēta smagiem darba apstākļiem. Pateicoties jaudīgajam benzīna dzinējam, iekārta darbojas pilnībā neatkarīgi no ārēja barošanas avota un spēj izsūknēt līdz 45 m³ ūdens stundā (750 litri minūtē). Tas viegli apstrādā arī ļoti rupjas daļiņas, kuru diametrs nepārsniedz 30 milimetrus. Ja nepieciešams, sūkni var izmantot arī citam pielietojumiem, piemēram, ūdens apgādei lauksaimniecībā.

Īpašības un ieguvumi
Netīrā ūdens sūknis WWP 45: Izstrādāts smagiem darba apstākļiem
Izstrādāts smagiem darba apstākļiem
Izturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Arī vienkārši tiek galā ar ļoti rupjām daļiņām ar izmēru līdz 30 mm
Netīrā ūdens sūknis WWP 45: Ļoti jaudīgs
Ļoti jaudīgs
Bepārtraukta sūknēšana līdz 100 metriem Ātrai ļoti liela apjoma ūdens daudzuma sūknēšanai (750 l/min vai 45 m³/h).
Netīrā ūdens sūknis WWP 45: Plāss pielietojums
Plāss pielietojums
Ātra HD/HDS piekabju vai IB konteineru iekraušana Var tikt pielietots ūdens atsūknēšanai no būvbedrēm, pazemes autostāvvietām, gājēju tuneļiem.
Ērta lietošana
  • Jaudīgi STAGE V benzīna dzinēji ar manuālo iedarbināšanu un čoku
  • Augstu mobilitāti nodrošina kompaktais izmērs un nelielais svars.
  • Visas apkopes sastāvdaļas viegli pieejamas
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (m³/h) <= 45
Maks. uzsūkšanas augstums (m) maks. 7
Piegādes augstums (m) maks. 25
Maks. Rupjo daļiņu izmērs (mm) maks. 30
Piedziņas veids Benzīns
Tilpums (cm³) 196
Dzinēja jauda (kW/ZS) 5.1 / 6.9
Tvertnes tilpums (l) 3.6
Svars bez piederumiem (kg) 35.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 40.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 629 x 425 x 445

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Manuālais čoks
  • Eļļas tausts
  • Iesūkšanas grozs
  • Šļūtenes skava: 3 Gabals(i)
  • Šļūtenes savienojums: 2 Gabals(i)
Netīrā ūdens sūknis WWP 45
Netīrā ūdens sūknis WWP 45
Videos
Pielietošanas veidi
  • Liela ūdens apjoma atsūknēšanai celtniecībā, piemēram, no applūdušām būvbedrēm
  • Liela ūdens apjoma atsūknēšanai municipālām vajadzībām, piemēram, no applūdušiem pagrabiem
  • Lielam ūdens apjomam lauksaimniecībā, piemēram, ūdensapgādē
  • Ātrai tvertņu uzpildei ar ūdeni, piemēram, HD piekabēm
Piederumi
Atrast WWP 45 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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