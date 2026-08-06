Netīrā ūdens sūknis WWP 45
Notekūdeņu sūknis WWP 45, sūkņa jaudu līdz 45 m³, aprīkots ar jaudīgu benzīna dzinēju pielietojams vietās, kur nav ārēja barošanas avota.
Applūduši pagrabi vai būvbedres ir tipisks pielietojums mūsu ļoti mobilajam notekūdeņu sūknim WWP 45, kas iemontēts izturīgā cauruļveida tērauda rāmī. Iekārta ir paredzēta smagiem darba apstākļiem. Pateicoties jaudīgajam benzīna dzinējam, iekārta darbojas pilnībā neatkarīgi no ārēja barošanas avota un spēj izsūknēt līdz 45 m³ ūdens stundā (750 litri minūtē). Tas viegli apstrādā arī ļoti rupjas daļiņas, kuru diametrs nepārsniedz 30 milimetrus. Ja nepieciešams, sūkni var izmantot arī citam pielietojumiem, piemēram, ūdens apgādei lauksaimniecībā.
Īpašības un ieguvumi
Izstrādāts smagiem darba apstākļiemIzturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Arī vienkārši tiek galā ar ļoti rupjām daļiņām ar izmēru līdz 30 mm
Ļoti jaudīgsBepārtraukta sūknēšana līdz 100 metriem Ātrai ļoti liela apjoma ūdens daudzuma sūknēšanai (750 l/min vai 45 m³/h).
Plāss pielietojumsĀtra HD/HDS piekabju vai IB konteineru iekraušana Var tikt pielietots ūdens atsūknēšanai no būvbedrēm, pazemes autostāvvietām, gājēju tuneļiem.
Ērta lietošana
- Jaudīgi STAGE V benzīna dzinēji ar manuālo iedarbināšanu un čoku
- Augstu mobilitāti nodrošina kompaktais izmērs un nelielais svars.
- Visas apkopes sastāvdaļas viegli pieejamas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (m³/h)
|<= 45
|Maks. uzsūkšanas augstums (m)
|maks. 7
|Piegādes augstums (m)
|maks. 25
|Maks. Rupjo daļiņu izmērs (mm)
|maks. 30
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Tilpums (cm³)
|196
|Dzinēja jauda (kW/ZS)
|5.1 / 6.9
|Tvertnes tilpums (l)
|3.6
|Svars bez piederumiem (kg)
|35.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|40.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|629 x 425 x 445
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Manuālais čoks
- Eļļas tausts
- Iesūkšanas grozs
- Šļūtenes skava: 3 Gabals(i)
- Šļūtenes savienojums: 2 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Liela ūdens apjoma atsūknēšanai celtniecībā, piemēram, no applūdušām būvbedrēm
- Liela ūdens apjoma atsūknēšanai municipālām vajadzībām, piemēram, no applūdušiem pagrabiem
- Lielam ūdens apjomam lauksaimniecībā, piemēram, ūdensapgādē
- Ātrai tvertņu uzpildei ar ūdeni, piemēram, HD piekabēm
Piederumi
Atrast WWP 45 rezerves daļas
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