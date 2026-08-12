Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Grīdas mazgāšanas iekārta (40 l) ar vilces piedziņu, disku birste, 51 cm darba platums, KIK sistēma, bezapkopes akumulators (115 Ah), tvertnes skalošanas sistēma, tīrīšanas līdzekļa dozators, automātiskā uzpilde.
Ar B 40 W Bp grīdas mazgāšanas iekārtu, kurai ir sava piedziņa, var vienmērīgi pārvietoties uz priekšu un atpakaļ, un iekārtai ir vienkārša, droša un ērta vadāmība. Lai pasargātu ierīci no nepareizas izmantošanas, piekļuves tiesības var piešķirt, izmantojot KIK atslēgu sistēmu. Ierīcei ir jaudīgs bezapkopes akumulators (12 V, 115 Ah), diskveida birstes mazgāšanas galva ar darba platumu 51 cm. eco!efficiency režīms būtiski pagarina akumulatora darbības laiku. Tvertnes skalošanas sistēma automātiski iztīra netīrā ūdens tvertni, neradot šļakatas. Ar automātiskās uzpildes funkciju ērtai ūdens tvertnes uzpildīšanai tiek ietaupīts laiks. DOSE tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce dozē tīrīšanas līdzekli tieši no tā tvertnes. Atkarībā no prasībām ir pieejamas birstes ar dažādu cietības pakāpi, daž''adas cietības tīrīšanas diskiem,, kas izmantojami kopā ar to stiprināšanas pamatni. Tas padara ierīci par ideālu tīrīšanas rīku dažādiem veicamajiem uzdevumiem. Pēc izvēles ir pieejams noderīgs papildaprīkojums. Piemēram, komplekti Home Base "Mop" vai "Box” papildu piederumu labākai transportēšanai. Papildus nepieciešams iegādāties šķidruma savācējlatu.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīga piedziņa
- Vienkāršai vadāmībai un manevrēšanai bez piepūles.
- Maināma un iepriekš iestatāma kustība (uz priekšu un atpakaļ).
Diskveida birstes bloks
- Vienkārša birstes nomaiņa dažu sekunžu laikā
- Vienkārša darbība: birstes atbloķēšana, nospiežot kājsviru, bet fiksācija — manuāli un bez palīginstrumentu nepieciešamības.
Automātiskās uzpildes funkcija
- Automātiska tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana
- Pievienojiet tīrā ūdens šļūteni, un uzpildīšana automātiski apstāsies, kad tvertne būs pilna
EASY darbības principa slēdzis
- Viegli lietojams
- Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi
eco!efficiency režīms enerģijas ekonomijai un videi draudzīgai tīrīšanai
- Ievērojami samazinātam enerģijas patēriņam un ievērojami ilgākam baterijas darbības laikam
- Eco!efektivitātes režīms ir ļoti kluss un tādējādi optimāls trokšņa jutīgās vietās (piemēram, slimnīcās un viesnīcās)
Ērta izmantošana
- Vienkārša darbošanās pateicoties skaidri saprotamiem vadības krāsu elementiem
Inovatīva KIK sistēma
- Dzeltenais taustiņš operatoriem, pelēkais taustiņš uzraugiem
- Samazinātas apkopes izmaksas, pateicoties tam, ka ir mazāk darbības kļūdu
Ar iebūvētu lādētāju
- Uzlādēšanas līkne ir ideāli piemērota baterijai
- Ilgam baterijas darbības laikam
Praktiska ierīces forma
- Plānā ierīce ir vienkārši manevrējama pat šaurās vietās
- Asimetriskā forma sniedz labu tīrāmās virsmas redzamību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Birstu darba platums (mm)
|510
|Sūkšanas darba platums (mm)
|850
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|40 / 40
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 115
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 3.5
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|30
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|68
|Nominālā jauda (W)
|līdz 1300
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1249 x 575 x 1145
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Tank-in-Tank konstrukcija
Pielietošanas veidi
- Mazumtirgotājiem