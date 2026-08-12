Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill

Grīdas mazgāšanas iekārta (40 l) ar vilces piedziņu, disku birste, 51 cm darba platums, KIK sistēma, bezapkopes akumulators (115 Ah), tvertnes skalošanas sistēma, tīrīšanas līdzekļa dozators, automātiskā uzpilde.

Ar B 40 W Bp grīdas mazgāšanas iekārtu, kurai ir sava piedziņa, var vienmērīgi pārvietoties uz priekšu un atpakaļ, un iekārtai ir vienkārša, droša un ērta vadāmība. Lai pasargātu ierīci no nepareizas izmantošanas, piekļuves tiesības var piešķirt, izmantojot KIK atslēgu sistēmu. Ierīcei ir jaudīgs bezapkopes akumulators (12 V, 115 Ah), diskveida birstes mazgāšanas galva ar darba platumu 51 cm. eco!efficiency režīms būtiski pagarina akumulatora darbības laiku. Tvertnes skalošanas sistēma automātiski iztīra netīrā ūdens tvertni, neradot šļakatas. Ar automātiskās uzpildes funkciju ērtai ūdens tvertnes uzpildīšanai tiek ietaupīts laiks. DOSE tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce dozē tīrīšanas līdzekli tieši no tā tvertnes. Atkarībā no prasībām ir pieejamas birstes ar dažādu cietības pakāpi, daž''adas cietības tīrīšanas diskiem,, kas izmantojami kopā ar to stiprināšanas pamatni. Tas padara ierīci par ideālu tīrīšanas rīku dažādiem veicamajiem uzdevumiem. Pēc izvēles ir pieejams noderīgs papildaprīkojums. Piemēram, komplekti Home Base "Mop" vai "Box” papildu piederumu labākai transportēšanai. Papildus nepieciešams iegādāties šķidruma savācējlatu.

Īpašības un ieguvumi
Jaudīga piedziņa
  • Vienkāršai vadāmībai un manevrēšanai bez piepūles.
  • Maināma un iepriekš iestatāma kustība (uz priekšu un atpakaļ).
Diskveida birstes bloks
  • Vienkārša birstes nomaiņa dažu sekunžu laikā
  • Vienkārša darbība: birstes atbloķēšana, nospiežot kājsviru, bet fiksācija — manuāli un bez palīginstrumentu nepieciešamības.
Automātiskās uzpildes funkcija
  • Automātiska tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana
  • Pievienojiet tīrā ūdens šļūteni, un uzpildīšana automātiski apstāsies, kad tvertne būs pilna
EASY darbības principa slēdzis
  • Viegli lietojams
  • Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi
eco!efficiency režīms enerģijas ekonomijai un videi draudzīgai tīrīšanai
  • Ievērojami samazinātam enerģijas patēriņam un ievērojami ilgākam baterijas darbības laikam
  • Eco!efektivitātes režīms ir ļoti kluss un tādējādi optimāls trokšņa jutīgās vietās (piemēram, slimnīcās un viesnīcās)
Ērta izmantošana
  • Vienkārša darbošanās pateicoties skaidri saprotamiem vadības krāsu elementiem
Inovatīva KIK sistēma
  • Dzeltenais taustiņš operatoriem, pelēkais taustiņš uzraugiem
  • Samazinātas apkopes izmaksas, pateicoties tam, ka ir mazāk darbības kļūdu
Ar iebūvētu lādētāju
  • Uzlādēšanas līkne ir ideāli piemērota baterijai
  • Ilgam baterijas darbības laikam
Praktiska ierīces forma
  • Plānā ierīce ir vienkārši manevrējama pat šaurās vietās
  • Asimetriskā forma sniedz labu tīrāmās virsmas redzamību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Birstu darba platums (mm) 510
Sūkšanas darba platums (mm) 850
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 40 / 40
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 115
Baterijas darbības laiks (h) maks. 3.5
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 30
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 68
Nominālā jauda (W) līdz 1300
Izmēri (G x P x A) (mm) 1249 x 575 x 1145

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Tank-in-Tank konstrukcija
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Pielietošanas veidi
  • Mazumtirgotājiem
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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Sv. Slēgts

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S. 10–15
Sv. Slēgts

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Sv. Slēgts

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