Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Kompakta stumjamā grīdas mazgāšanas iekārta B 50 W Bp ar izturīgiem alumīnija elementiem, D 51 diskveida birstes galvu un jaudīgu 115 Ah AGM bateriju.
Ar bateriju darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta B 50 W Bp ir ideāli piemērota iedarbīgai grīdu segumu tīrīšanai industriālā vidē. Kompaktais dizains sniedz labāku pārskatāmību un manevrējamību, pat īpaši šaurās vietās. Iekārtas birstes galva un savācējlata ir veidotas no izturīga lietā alumīnija. C veida savācējlata nodrošina izcilu iesūkšanas spēju pat uz nelīdzenām virsmām un asos līkumos. D 51 diskveida birstes galva nodrošina lieliskus tīrīšanas rezultātus un klusu ikdienas un starpposmu tīrīšanu. Jaudīgā 115 Ah AGM baterija gādā par ilgu darbības laiku. Piedziņa samazina operatora fizisko piepūli, tādējādi atvieglojot viņa darbu. Tīro ūdeni tvertnē var uzpildīt ar universālo šļūteni no jebkura krāna. Turklāt uzlabotos iestatījumus un informāciju var viegli kontrolēt no viedtālruņa, izmantojot lietotni "Machine connect".
Īpašības un ieguvumi
Ļoti kompakta iekārtaLaba pārskatāmība un lieliska iekārtas manevrējamība Viegli lietojama, droša un pret bojājumiem noturīga
Savienojamība ar mobilo lietotni "Machine connect"Paplašināts funkciju un informācijas klāsts Resursu uzraudzība, produktivitātes palielināšana, informatīvas ilustrācijas apkopes un bojājumu meklēšanas veikšanai Parametru iestatīšana, KIK autorizāciju rediģēšana
Lietā alumīnija diska birstes galva un savācējlataIlgnoturīgas, izturīgas sastāvdaļas Īsāki dīkstāves periodi un lielāka produktivitāte ar mazākām izmaksām
C veida savācējlata ar Linatex savācējmēlīti
- Lielisks sūkšanas spēks pat uz nelīdzenām virsmām un asos līkumos
- Samazināts paslīdēšanas risks un mazāk manuālā darba
Diskveida birstes galva D 51
- Klusa un energoefektīva
- Klusa tīrīšana ar ilgu baterijas darbības laiku
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|510
|Sūkšanas darba platums (mm)
|850
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|50 / 50
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 3060
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1840
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 115
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 3
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|apt. 10
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Braukšanas ātrums (km/h)
|maks. 6
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|140
|Birstes kontaktspiediens (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1400
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|245
|Svars bez piederumiem (kg)
|177
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija
- Lādētājs
- C veida ūdens savācējlata
- izturīga, lieta alumīnija savācējlata
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Divu tvertņu sistēma
- iekārtas vadība ar lietotni
- Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: Linatex®
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- Easy Operation režīmu pārslēgs
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota ēku un publisko iestāžu tīrīšanai, mazumtirdzniecības nozarei
- Piemērota grīdu tīrīšanai ēdnīcās, skolās un slimnīcās
- Ēku, piemēram, publisko iestāžu, ikdienas un starpposmu tīrīšanai