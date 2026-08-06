Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51

Kompakta stumjamā grīdas mazgāšanas iekārta B 50 W Bp ar izturīgiem alumīnija elementiem, D 51 diskveida birstes galvu un jaudīgu 115 Ah AGM bateriju.

Ar bateriju darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta B 50 W Bp ir ideāli piemērota iedarbīgai grīdu segumu tīrīšanai industriālā vidē. Kompaktais dizains sniedz labāku pārskatāmību un manevrējamību, pat īpaši šaurās vietās. Iekārtas birstes galva un savācējlata ir veidotas no izturīga lietā alumīnija. C veida savācējlata nodrošina izcilu iesūkšanas spēju pat uz nelīdzenām virsmām un asos līkumos. D 51 diskveida birstes galva nodrošina lieliskus tīrīšanas rezultātus un klusu ikdienas un starpposmu tīrīšanu. Jaudīgā 115 Ah AGM baterija gādā par ilgu darbības laiku. Piedziņa samazina operatora fizisko piepūli, tādējādi atvieglojot viņa darbu. Tīro ūdeni tvertnē var uzpildīt ar universālo šļūteni no jebkura krāna. Turklāt uzlabotos iestatījumus un informāciju var viegli kontrolēt no viedtālruņa, izmantojot lietotni "Machine connect".

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51: Ļoti kompakta iekārta
Ļoti kompakta iekārta
Laba pārskatāmība un lieliska iekārtas manevrējamība Viegli lietojama, droša un pret bojājumiem noturīga
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51: Savienojamība ar mobilo lietotni "Machine connect"
Savienojamība ar mobilo lietotni "Machine connect"
Paplašināts funkciju un informācijas klāsts Resursu uzraudzība, produktivitātes palielināšana, informatīvas ilustrācijas apkopes un bojājumu meklēšanas veikšanai Parametru iestatīšana, KIK autorizāciju rediģēšana
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51: Lietā alumīnija diska birstes galva un savācējlata
Lietā alumīnija diska birstes galva un savācējlata
Ilgnoturīgas, izturīgas sastāvdaļas Īsāki dīkstāves periodi un lielāka produktivitāte ar mazākām izmaksām
C veida savācējlata ar Linatex savācējmēlīti
  • Lielisks sūkšanas spēks pat uz nelīdzenām virsmām un asos līkumos
  • Samazināts paslīdēšanas risks un mazāk manuālā darba
Diskveida birstes galva D 51
  • Klusa un energoefektīva
  • Klusa tīrīšana ar ilgu baterijas darbības laiku
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 510
Sūkšanas darba platums (mm) 850
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 50 / 50
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) maks. 3060
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1840
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 115
Baterijas darbības laiks (h) maks. 3
Baterijas uzlādes laiks (h) apt. 10
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Braukšanas ātrums (km/h) maks. 6
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 140
Birstes kontaktspiediens (kg/g/cm²) 29 / 32
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1400
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 65
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 245
Svars bez piederumiem (kg) 177
Izmēri (G x P x A) (mm) 1367 x 609 x 1082

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija
  • Lādētājs
  • C veida ūdens savācējlata
  • izturīga, lieta alumīnija savācējlata

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Divu tvertņu sistēma
  • iekārtas vadība ar lietotni
  • Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: Linatex®
  • Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
  • Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
  • Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
  • Easy Operation režīmu pārslēgs
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota ēku un publisko iestāžu tīrīšanai, mazumtirdzniecības nozarei
  • Piemērota grīdu tīrīšanai ēdnīcās, skolās un slimnīcās
  • Ēku, piemēram, publisko iestāžu, ikdienas un starpposmu tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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