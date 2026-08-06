Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Kompakta grīdas mazgāšanas iekārta B 50 W Bp ar izturīgiem alumīnija elementiem, 80 Ah litija jonu bateriju, ātro uzlādi, dozēšanas sistēmu, D 60 diskveida birstu galvu, tvertnes automātiskās skalošanas funkciju un pludiņa uzpildes sistēmu.
Kompaktā grīdas mazgāšanas iekārta B 50 W Bp ir ideāli piemērota efektīvai grīdu tīrīšanai, un tai ir ļoti izturīga konstrukcija. Birstu galva un savācējlata ir veidotas no noturīgā lietā alumīnija, kas nodrošina izcilu iesūkšanas spēju pat uz nelīdzenām virsmām un asos līkumos. D 60 diskveida birstu galva ar iebūvēto slaucīšanas funkciju uzticami garantē optimālus tīrīšanas rezultātus un tīrus grīdu segumus. Iekārtu darbina 80 Ah litija jonu baterija, kas nodrošina ilgu darbības laiku. Ātrās uzlādes funkcija samazina nevajadzīgo uzlāžu skaitu un garo dīkstāves periodu. Kompaktais dizains sniedz labāku pārskatāmību un manevrējamību. Piedziņa samazina operatora fizisko piepūli, tādējādi atvieglojot viņa darbu. Par finansiālo līdzekļu un resursu taupīšanu gādā jaunā tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma DOSE. Netīrā ūdens tvertni iespējams iztīrīt bez saskares ar to – tās skalošana ir automātiska. Universālā šļūtene un pludiņa uzpildes sistēma atvieglo tvertnes uzpildi un nepieļauj tvertnes pārplūdi. Turklāt uzlabotos iestatījumus un informāciju var viegli kontrolēt no viedtālruņa, izmantojot lietotni "Machine connect".
Īpašības un ieguvumi
50 A litiju jona bateriju ātrais lādētājs
- Pilna uzlāde tikai 2 stundu laikā
- Iekārta vienmēr ir gatava darbam, tā nodrošinās maksimālu produktivitāti un spēs pielāgoties Jūsu prasībām
Savienojamība ar mobilo lietotni "Machine connect"
- Paplašināts funkciju un informācijas klāsts
- Resursu uzraudzība, produktivitātes palielināšana, informatīvas ilustrācijas apkopes un bojājumu meklēšanas veikšanai
- Parametru iestatīšana, KIK autorizāciju rediģēšana
Lietā alumīnija diska birstes galva un savācējlata
- Ilgnoturīgas, izturīgas sastāvdaļas
- Īsāki dīkstāves periodi un lielāka produktivitāte ar mazākām izmaksām
C veida savācējlata ar Linatex savācējmēlīti
- Lielisks sūkšanas spēks pat uz nelīdzenām virsmām un asos līkumos
- Samazināts paslīdēšanas risks un mazāk manuālā darba
D 60 divu diskveida birstu galva
- Liels darba platums
- Uzlabota produktivitāte un ātrāka tīrīšana
Eco!Flow sistēma
- Iespējama no ātruma atkarīga ūdens dozēšana
- Nemainīgi labi tīrīšanas rezultāti pat līkumos
Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma "DOSE"
- Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Nemainīgi labi tīrīšanas rezultāti un efektīvs izmaksu ietaupījums
- Bezkontakta tīrīšanas līdzekļu nomaiņa slēgta cikla sistēmas dēļ
Automātiska tvertnes skalošanas sistēma bez saskares ar netīro ūdeni
- Bezkontakta netīrā ūdens tvertnes tīrīšana
- Nekādu ūdens šļakatu
Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi
- Ātra un viegla tīrā ūdens tvertnes uzpilde
- Laika ietaupīšana tīrīšanas laikā, nekādas ūdens pārplūdes pludiņa sistēmas dēļ
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|600
|Sūkšanas darba platums (mm)
|850
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|50 / 50
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 3600
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2160
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterija (V/Ah)
|25.6 / 90
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Braukšanas ātrums (km/h)
|maks. 6
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|150
|Birstes kontaktspiediens (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1400
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.6
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|241
|Svars bez piederumiem (kg)
|168.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 2 Gabals(i)
- Baterija
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- Ātrais lādētājs
- C veida ūdens savācējlata
- izturīga, lieta alumīnija savācējlata
- tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu
Aprīkojums
- DOSE
- Jaudīga piedziņa
- Divu tvertņu sistēma
- Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- iekārtas vadība ar lietotni
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
- Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: Linatex®
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- Easy Operation režīmu pārslēgs
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota ēku un publisko iestāžu tīrīšanai, mazumtirdzniecības nozarei
- Piemērota grīdu tīrīšanai ēdnīcās, skolās un slimnīcās
- Ēku, piemēram, publisko iestāžu, ikdienas un starpposmu tīrīšanai