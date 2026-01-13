Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack *EU

Īpaši kompakta (tikai 20 kg) ar akumulatoru darbināma grīdas mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack, kas ir paredzēta ātrai līdz 300 m² lielu virsmu tīrīšanai.

Ar akumulatoru darbināma, bezvadu grīdu mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack ir īpaši kompakta sistēma, kurai ir iespaidīga veiktspēja un kas ir paredzēta nelielu platību (līdz 300 m²) tīrīšanai. Neatkarīgi, vai to izmanto dabīgā vai mākslīgā akmens, sintētisko sveķu klonu, linoleja vai PVC grīdu segumu tīrīšanai, tīrīšana ar šo iekārtu ir daudz ātrāka un pamatīgāka nekā ar roku; vajadzības gadījumā uzkopšanu ar iekārtu var veikt atpakaļgaitā — pateicoties kustīgajām ūdens savācējsliedēm, kuras šķidrumu savāc arī veicot pagriezienus. BD 30/4 C Bp Pack iekārtai ir īpaši vienkārša konstrukcija ar vienkāršiem ar krāsu izceltiem elementiem, savukārt tās litija jonu baterija ir viegli pieejama un tās uzlādēšana aizņem neilgu laiku. Turklāt iekārtas svars ir vien 20 kg, tāpēc to var izmantot dažādu grīdu segumu tīrīšanai — pat ja netiek izmantot lifts.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack *EU: Jaudīgs litija-jonu akumulators
Jaudīgs litija-jonu akumulators
Pilnībā bezapkopes akumulators ar ilgu kalpošanas laiku, kas vairākas reizes pārsniedz parastās svina-skābes akumulatorus. Iespēja veikt daļēju vai starpposma uzlādēšanu.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack *EU: Kompakts izmērs
Kompakts izmērs
Iekārtas uzglabāšanai nepieciešams maz vietas. Iekārtu var transportēt nelielā transportlīdzeklī.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack *EU: Izliekta ūdens savācējsliede
Izliekta ūdens savācējsliede
Efektīvi savāc ūdeni pat šauros stūros. Vajadzības gadījumā, sūkšanu ar iekārtu var veikt arī virzienā atpakaļ. Komplektācijā ietilpst mīksta, eļļizturīga poliuretāna ūdens savācējsliede.
Neliela ārējā akumulatora uzlādes ierīce
  • Viegli uzglabāt.
  • Darbojas no jebkuras standarta kontaktligzdas.
  • Īss uzlādēšanas laiks.
Ļoti kvalitatīvi komponenti un materiāli
  • Slēdzene un rāmis izgatavos no augstas kvalitātes alumīnija.
  • Īpaši izturīga un kvalitatīva iekārta.
Ar ekonomisku eco!efektivitātes režīmu
  • Palīdz ekonomēt ūden un paildzina iekārtas autonomu darbību.
  • Samazina izmaksas pateicoties ilgākiem tīrīšanas intervāliem, kā arī nodrošina ekonomisku tīrīšanas līdzekļu patēriņu.
  • Samazina trokšņa līmeni līdz pieņemamam.
Īpaši kompakta un viegli manevrējama ierīce
  • Efektīvi tīra mazas un ļoti piegružotas virsmas.
  • Regulējams rokturis ļauj virzīties prom no sienām 90° leņķī.
Mazs iekārtas svars (20 kg)
  • Viegli transportēt.
  • Nav nepieciešams lifts, lai iekārtu izmantotu dažādos stāvos.
  • Iekārtu iecelt automašīnā var viens cilvēks.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 280
Sūkšanas darba platums (mm) 325
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 4 / 4
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 900
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 600
Baterija (V/Ah) 36.5 / 5.2
Baterijas darbības laiks (h) maks. 1
Baterijas uzlādes laiks (h) 3
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 150
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 20 / 10
Ūdens patēriņš (l/min) 1
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 70
Nominālā jauda (W) maks. 240
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 19.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 555 x 375 x 1050

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija
  • Lādētājs
  • Riteņi pārvietošanai
  • C veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 30/4 C Bp Pack *EU
