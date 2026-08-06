Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 35/15 C Classic Bp Pack
BD 35/15 C Classic ir ideāls risinājums nelielām telpām, jo tā nodrošina izcilu daudzpusību. Lieliska manevrējamība un kompaktums. Iebūvētais lādētājs gādā par jebkur iespējamu uzlādi.
BD 35/15 C Classic piedāvā pielāgotu, ērtu lietošanu un efektīvas tīrīšanas iespējas, to nodrošina kompaktais iekārtas izmērs un izcilās funkcijas. Aprīkota ar 35 cm birstes galvu, BD 35/15 C Classic gādā par izcilu tīrīšanas efektivitāti un manevrējamību. BD 35/15 C Classic ir īpaši izstrādāta mazākām telpām, un tā ir ideāli piemērota, lai pārvietotos gar šauriem kaktiem un pa ar mēbelēm piepildītām vietām. Tās augstums ir 68 cm, tāpēc iekārta ietilpst zem vairuma galdu un mēbeļu. Vēl viena ērta BD 35/15 C Classic priekšrocība – tajā iebūvētais baterijas lādētājs. Tas ļauj operatoram uzlādēt iekārtu jebkurā vietā. Šī kompaktā grīdas mazgāšanas iekārta ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu izturību un uzticamību. Izturīgā konstrukcija un augstas kvalitātes elementi nodrošina ilgu kalpošanas laiku pat pēc grūtāku tīrīšanas uzdevumu veikšanas. Lai ikdienas apkopes un tīrīšanas darbus varētu veikt ātri un vienkārši, iekārtas konstrukcija ir izstrādāta tā, lai visi elementi būtu viegli sasniedzami.
Īpašības un ieguvumi
Iebūvēts lādētājs
- Plaša sprieguma lādētājs ērtai uzlādei jebkurā vietā
- Saderīgs ar plašu sprieguma diapazonu
Kompakts izmērs
- Iekārtai ir laba manevrējamība
- Viegli atvirzāma no sienas
- Ērta lietošana
Optimāla uzkopšana
- Savācējlata savāc ūdeni pat no šauriem kaktiem.
- Padara grīdas segumu sausu
Salokāms un regulējams rokturis
- Kompakta konstrukcija, vietas taupoša uzglabāšana
- Viegli transportējama, ietilpst vairumā automašīnu
- Ergonomiska – pielāgojama dažādu garumu operatoriem.
Pielāgojama ūdens plūsma
- Maksimālā ūdens padeve – 1 l/min
- Piemērojams atkarībā no grīdas tipa un netīrumiem
Viegli pieejama birstes galva
- Birstes noņemšanai nav nepieciešami papildinstrumenti
- Viegla apkope pēc darba
Noņemama netīrā ūdens tvertne
- Vienkārša apkope
eco!efficiency režīms
- Mazāks enerģijas patēriņš
- Zemāks trokšņa līmenis
- Paildzina darbības laiku līdz pat 25 %
Ūdens patēriņa uzlabošana
- Atbilst ES standartam
- Vienmērīgāks ūdens patēriņš uzlabo tīrīšanas veiktspēju
Ekrāns
- Kļūdu kodu un statusa norādījumi atvieglo apkalpošanu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Birstu darba platums (mm)
|350
|Sūkšanas darba platums (mm)
|470
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|maks. 15 / maks. 15
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 1400
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|700
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|12 / 38
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|nomināls 10
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|25
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 0.95
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|54
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|830 x 500 x 680
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- Riteņi pārvietošanai
Aprīkojums
- Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: Linatex®
Videos
Pielietošanas veidi
- Ēku apsaimniekošana
- Mazumtirdzniecība
- Viesmīlības nozare
- Ēdināšanas nozare
- Publiskie pakalpojumi
- Medicīnas nozare
- Biroji
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