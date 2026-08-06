Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 35/15 C Classic Bp Pack

BD 35/15 C Classic ir ideāls risinājums nelielām telpām, jo tā nodrošina izcilu daudzpusību. Lieliska manevrējamība un kompaktums. Iebūvētais lādētājs gādā par jebkur iespējamu uzlādi.

BD 35/15 C Classic piedāvā pielāgotu, ērtu lietošanu un efektīvas tīrīšanas iespējas, to nodrošina kompaktais iekārtas izmērs un izcilās funkcijas. Aprīkota ar 35 cm birstes galvu, BD 35/15 C Classic gādā par izcilu tīrīšanas efektivitāti un manevrējamību. BD 35/15 C Classic ir īpaši izstrādāta mazākām telpām, un tā ir ideāli piemērota, lai pārvietotos gar šauriem kaktiem un pa ar mēbelēm piepildītām vietām. Tās augstums ir 68 cm, tāpēc iekārta ietilpst zem vairuma galdu un mēbeļu. Vēl viena ērta BD 35/15 C Classic priekšrocība – tajā iebūvētais baterijas lādētājs. Tas ļauj operatoram uzlādēt iekārtu jebkurā vietā. Šī kompaktā grīdas mazgāšanas iekārta ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu izturību un uzticamību. Izturīgā konstrukcija un augstas kvalitātes elementi nodrošina ilgu kalpošanas laiku pat pēc grūtāku tīrīšanas uzdevumu veikšanas. Lai ikdienas apkopes un tīrīšanas darbus varētu veikt ātri un vienkārši, iekārtas konstrukcija ir izstrādāta tā, lai visi elementi būtu viegli sasniedzami.

Īpašības un ieguvumi
Iebūvēts lādētājs
  • Plaša sprieguma lādētājs ērtai uzlādei jebkurā vietā
  • Saderīgs ar plašu sprieguma diapazonu
Kompakts izmērs
  • Iekārtai ir laba manevrējamība
  • Viegli atvirzāma no sienas
  • Ērta lietošana
Optimāla uzkopšana
  • Savācējlata savāc ūdeni pat no šauriem kaktiem.
  • Padara grīdas segumu sausu
Salokāms un regulējams rokturis
  • Kompakta konstrukcija, vietas taupoša uzglabāšana
  • Viegli transportējama, ietilpst vairumā automašīnu
  • Ergonomiska – pielāgojama dažādu garumu operatoriem.
Pielāgojama ūdens plūsma
  • Maksimālā ūdens padeve – 1 l/min
  • Piemērojams atkarībā no grīdas tipa un netīrumiem
Viegli pieejama birstes galva
  • Birstes noņemšanai nav nepieciešami papildinstrumenti
  • Viegla apkope pēc darba
Noņemama netīrā ūdens tvertne
  • Vienkārša apkope
eco!efficiency režīms
  • Mazāks enerģijas patēriņš
  • Zemāks trokšņa līmenis
  • Paildzina darbības laiku līdz pat 25 %
Ūdens patēriņa uzlabošana
  • Atbilst ES standartam
  • Vienmērīgāks ūdens patēriņš uzlabo tīrīšanas veiktspēju
Ekrāns
  • Kļūdu kodu un statusa norādījumi atvieglo apkalpošanu
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Birstu darba platums (mm) 350
Sūkšanas darba platums (mm) 470
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) maks. 15 / maks. 15
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) maks. 1400
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 700
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 12 / 38
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2
Baterijas uzlādes laiks (h) nomināls 10
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 25
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 0.95
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 54
Izmēri (G x P x A) (mm) 830 x 500 x 680

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Riteņi pārvietošanai

Aprīkojums

  • Iesūkšanas savācējmēlīšu tips: Linatex®
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 35/15 C Classic Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 35/15 C Classic Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 35/15 C Classic Bp Pack
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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