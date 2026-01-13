Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 38/12 C Bp Pack
Īpaši viegla, klusa un vienkārši manevrējama kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta ar diska galvu BD 38/12 C ir aprīkota ar ātri uzlādējamu augstas veiktspējas litija-jonu akumulatoru un eco!efektivitātes režīmu.
Īpaši viegli manevrējamā, lietotājdraudzīgā un viegli kopjamā kombinētā grīdas mazgāšanas iekārta BD 38/12 C ir profesionāli izmantojama un efektīva sistēma nelielu zonu uzkopšanai un piegružotu virsmu tīrīšanai. Iekārta ir aprīkota ar 38 cm diametra diskveida birsti. Jaunajam litija-jonu akumulatoram ir trīs reizes ilgāks darbības laiks nekā standarta svina akumulatoriem. Tas ir pilnībā bezapkopes un ātri uzlādējams. Eco!efektivitātes režīms samazina enerģijas patēriņu, palielina darbības laiku, kā arī par aptuveni 40% samazina troksni. Mazgāšanas iekārta BD 38/12 C, kas ir par 35% vieglāka par citām šīs klases iekārtām, jums palīdz pārvarēt sliekšņus un atvieglo tās transportēšanu.
Īpašības un ieguvumi
Augstas veiktspējas litija jonu baterija
- Pilnībā bezapkopes, neskatoties uz to, ka kalpošanas laiks ir trīs reizes ilgāks nekā parastajiem akumulatoriem.
- Ātra uzlāde (pilna uzlāde trīs stundās, uzlāde līdz pusei — vienā stundā).
- Vajadzības gadījumā ir iespējama nepilna vai daļēja uzlādēšana.
Iebūvēts jaudīgs lādētājs
- Lādētājs ir vienmēr pieejams; vienmēr ir iespējams veikt uzlādi.
- Akumulatoru ir iespējams pilnībā uzlādēt trīs stundās; uzlādēt līdz pusei — vienā stundā. (Jebkurā laikā ir iespējams veikt nepilnu uzlādēšanu.)
- Lādētājs automātiski izslēdzas. Gaidīšanas režīmā enerģija netiek patērēta.
Ļoti mazs iekārtas svars
- Par 35% vieglāka nekā analogas ierīces.
- Var viegli pārcelt pār sliekšņiem, pakāpieniem un uznest pa kāpnēm.
- Viegli manevrējams un vienkāršota pārvietošana transportlīdzekļos.
Pārbaudīta disku birstes tehnoloģija
- Ļoti laba tīrīšanas spēja uz gludām grīdas virsmām.
- Piemērota izmantošanai kopā ar birstēm un spilventiņiem.
- Komplektācijā ir iekļauta birste.
Iesūkšanas josla ir izvietota uzreiz aiz birstes
- Optimāla sūkšana un ūdens savākšana — pat veicot pagriezienus.
- Viegli pacelt ar kājsviras palīdzību.
Kompakts izmērs
- Ir iespējams atvirzīties no sienas 90° leņķī.
- No iekārtas nav izvirzījumu.
- Ērta izmantošana
Stūres rokturi var pilnībā nolocīt
- Kompakta uzglabāšana.
- Iekārtu var transportēt nelielā transportlīdzeklī.
Regulējams roktura augstums
- Iekārtu var ergonomiski pielāgot operatora augumam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|380
|Sūkšanas darba platums (mm)
|480
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|12 / 12
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1520
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1140
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterija (V/Ah)
|25.2 / 21
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 1.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|apt. 2.7
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1050
|Ūdens patēriņš (l/min)
|1
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Nominālā jauda (W)
|500
|Krāsa
|antracīta
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|48
|Svars bez piederumiem (kg)
|36
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|995 x 495 x 1090
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- Riteņi pārvietošanai
- C veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast BD 38/12 C Bp Pack rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.