Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack *EU
Ar akumulatoru (ar 76 Ah ietilpību) darbināma grīdas mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack ir paredzēta ātrai un ģenerālajai līdz 900 m² lielu virsmu tīrīšanai.
Kompakta ar akumulatoru darbināma grīdas mazgāšanas mašīna ar žāvēšanas funkciju, kuras tvertnes ietilpība ir 25 litri, bet darba platums ir 43 cm. Tā ir ideāli piemērota efektīvai līdz 900 m2 lielu virsmu ģenerālajai tīrīšanai un ikdienas uzkopšanai. Tai ir augsta manevrēšanas spēja, kas to padara piemērotu piegružotu virsmu tīrīšanai. Šai iekārtai pēc izvēles ir pieejamas taisnas vai izliektas ūdens savācējsliedes, kas ļauj iekārtu pielāgot ikvienai grīdas virsmai. Iekārtu darbina 24 voltu akumulators ar 76 Ah ietilpību; komplektācijā ietilpst arī atsevišķs akumulatoru lādētājs. BD 43/25 C Bp Pack iekārtai ir EASY darbības princips, un visi tās vadības elementi ir izcelti dzeltenā krāsā, kas ļauj ātri apgūt iekārtas lietošanu arī īpaši neapmācītiem darbiniekiem. Turklāt šo iekārtu ir ļoti viegli kopt un mazgāt.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgi un uzticami vadības elementiParedzēta ikdienas lietošanai. Izturīga, ilgkalpojoša un uzticama iekārta.
Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelimIntuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Elektromagnētiskais vārsts automātiskai ūdens izslēgšanai pēc cilvēka vadīta slēdža atlaišanas. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Neliela un kompakta iekārtaViegli manevrējams un ērti lietojams Ļoti laba tīrāmās virsmas pārredzamība.
Liels standarta akumulatoru nodalījums
- Viegli piekļūt akumulatora nodalījumam — ērtai akumulatora nomaiņai.
- Ieteicams vairākmaiņu darbam.
Ērta Home Base sistēma
- Iespēja uzstādīt āķus, piederumu kasti, mazgājošo birsti u.c. piederumus
- Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
Maciņam pieejams pamata klases modelis 25 līdz 35 litru kategorijā
- Teicama kvalitātes un cenas attiecība.
- Iekārtai ir tikai svarīgākie komponenti.
Dzelteni izcelti un labi redzami vadības elementi
Komplektācijā iekļauts 76 Ah ietilpības akumulators un lādētājs
- Vienkārša uzlāde no jebkuras kontaktrozetes.
- Nav nepieciešama barošana no elektrotīkla, kā arī nav vada, aiz kura būtu iespējams aizķerties vai paklupt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|430
|Sūkšanas darba platums (mm)
|750
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|25 / 25
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1720
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|860
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 76
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|apt. 8.7
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22.5 - 28
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66
|Nominālā jauda (W)
|1100
|Krāsa
|antracīta
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|115
|Svars bez piederumiem (kg)
|40
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija
- Lādētājs
- V veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma