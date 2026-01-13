Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack *EU

Ar akumulatoru (ar 76 Ah ietilpību) darbināma grīdas mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack ir paredzēta ātrai un ģenerālajai līdz 900 m² lielu virsmu tīrīšanai.

Kompakta ar akumulatoru darbināma grīdas mazgāšanas mašīna ar žāvēšanas funkciju, kuras tvertnes ietilpība ir 25 litri, bet darba platums ir 43 cm. Tā ir ideāli piemērota efektīvai līdz 900 m2 lielu virsmu ģenerālajai tīrīšanai un ikdienas uzkopšanai. Tai ir augsta manevrēšanas spēja, kas to padara piemērotu piegružotu virsmu tīrīšanai. Šai iekārtai pēc izvēles ir pieejamas taisnas vai izliektas ūdens savācējsliedes, kas ļauj iekārtu pielāgot ikvienai grīdas virsmai. Iekārtu darbina 24 voltu akumulators ar 76 Ah ietilpību; komplektācijā ietilpst arī atsevišķs akumulatoru lādētājs. BD 43/25 C Bp Pack iekārtai ir EASY darbības princips, un visi tās vadības elementi ir izcelti dzeltenā krāsā, kas ļauj ātri apgūt iekārtas lietošanu arī īpaši neapmācītiem darbiniekiem. Turklāt šo iekārtu ir ļoti viegli kopt un mazgāt.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack *EU: Izturīgi un uzticami vadības elementi
Izturīgi un uzticami vadības elementi
Paredzēta ikdienas lietošanai. Izturīga, ilgkalpojoša un uzticama iekārta.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack *EU: Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelim
Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelim
Intuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Elektromagnētiskais vārsts automātiskai ūdens izslēgšanai pēc cilvēka vadīta slēdža atlaišanas. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack *EU: Neliela un kompakta iekārta
Neliela un kompakta iekārta
Viegli manevrējams un ērti lietojams Ļoti laba tīrāmās virsmas pārredzamība.
Liels standarta akumulatoru nodalījums
  • Viegli piekļūt akumulatora nodalījumam — ērtai akumulatora nomaiņai.
  • Ieteicams vairākmaiņu darbam.
Ērta Home Base sistēma
  • Iespēja uzstādīt āķus, piederumu kasti, mazgājošo birsti u.c. piederumus
  • Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
Maciņam pieejams pamata klases modelis 25 līdz 35 litru kategorijā
  • Teicama kvalitātes un cenas attiecība.
  • Iekārtai ir tikai svarīgākie komponenti.
Dzelteni izcelti un labi redzami vadības elementi
Komplektācijā iekļauts 76 Ah ietilpības akumulators un lādētājs
  • Vienkārša uzlāde no jebkuras kontaktrozetes.
  • Nav nepieciešama barošana no elektrotīkla, kā arī nav vada, aiz kura būtu iespējams aizķerties vai paklupt.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 430
Sūkšanas darba platums (mm) 750
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 25 / 25
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1720
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 860
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 76
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2
Baterijas uzlādes laiks (h) apt. 8.7
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 230 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22.5 - 28
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.7
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Nominālā jauda (W) 1100
Krāsa antracīta
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 115
Svars bez piederumiem (kg) 40
Izmēri (G x P x A) (mm) 1135 x 520 x 1025

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija
  • Lādētājs
  • V veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/25 C Bp Pack *EU
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija