Maciņam draudzīga no elektrotīkla (230 V / 50 Hz) darbināma grīdu mazgāšanas iekārta ar diskveida birstes tehnoloģiju un augstu tīrīšanas veiktspēju (līdz 1700 m²/st.). Tā efektīvi uzkopj vidēji lielas platības līdz 900 m².

No elektrotīkla (230 V / 50 Hz) darbināma grīdu mazgāšanas mašīna BD 43/35 C Ep ar disku birstes tehnoloģiju, kuru ir iespējams darbināt arī no akumulatora, kā arī kurai ir ļoti pievilcīga cena. Šai iekārtai ir šādas galvenās priekšrocības: darba platums 43 cm, 35 litru ietilpības tvertne, kā arī EASY darbības principa vadības sistēma ar dzeltenā krāsā izceltiem vadības elementiem. Šī iekārta ir īpaši klusa un viegli kopjama un mazgājama. Īpaši viegli manevrējamā BD 43/35 C Ep iekārta ir piemērota nelielu (līdz 900 m²) un ļoti piegružotu platību tīrīšanai. Pateicoties tās kompaktajam izmēram, operatoram vienmēr ir ļoti laba tīrāmās virsmas pārredzamība. Pēc pieprasījuma iekārtai ir pieejamas izliektas vai taisnas ūdens savācējsliedes.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/35 C Ep: Izturīgi un uzticami vadības elementi
Izturīgi un uzticami vadības elementi
Paredzēta ikdienas lietošanai. Izturīga, ilgkalpojoša un uzticama iekārta.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/35 C Ep: Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelim
Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelim
Intuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Iekārta ir ātri apgūstama. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/35 C Ep: Neliela un kompakta iekārta
Neliela un kompakta iekārta
Īpaši labi manevrējama iekārta. Laba tīrāmās zonas pārskatāmība.
Ietilpīga tvertne ilgiem darbošanās intervāliem
  • Ļoti ietilpīga tvertne gariem darba intervāliem.
  • Ekonomiskai un efektīvai tīrīšanai.
Home Base sistēma
  • Iespēja uzstādīt āķus, piederumu kasti, mazgājošo birsti u.c. piederumus
  • Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
Maciņam pieejams pamata klases modelis 25 līdz 35 litru kategorijā
  • Teicama kvalitātes un cenas attiecība.
  • Iekārtai ir tikai svarīgākie komponenti.
Dzelteni izcelti un labi redzami vadības elementi
  • Vadības elementi, kas izcelti ar dzeltenu krāsu, vienkāršo darbošanos ar iekārtu un samazina apmācības laiku.
No elektrotīkla darbināma iekārta
  • Neliels iekārtas svars, zemas sākotnējās izmaksas.
  • Lieliski piemērota neregulārai, kā arī nepārtrauktai lietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 430
Sūkšanas darba platums (mm) 750
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 35 / 35
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (ft²/hr) 1720
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1250
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26.5 - 28.5
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.7
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 70
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Nominālā jauda (W) 1400
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 48
Izmēri (G x P x A) (mm) 1135 x 520 x 1025

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • V veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
  • Darbināma no tīkla
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/35 C Ep
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
