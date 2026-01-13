Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 43/35 C Ep
Maciņam draudzīga no elektrotīkla (230 V / 50 Hz) darbināma grīdu mazgāšanas iekārta ar diskveida birstes tehnoloģiju un augstu tīrīšanas veiktspēju (līdz 1700 m²/st.). Tā efektīvi uzkopj vidēji lielas platības līdz 900 m².
No elektrotīkla (230 V / 50 Hz) darbināma grīdu mazgāšanas mašīna BD 43/35 C Ep ar disku birstes tehnoloģiju, kuru ir iespējams darbināt arī no akumulatora, kā arī kurai ir ļoti pievilcīga cena. Šai iekārtai ir šādas galvenās priekšrocības: darba platums 43 cm, 35 litru ietilpības tvertne, kā arī EASY darbības principa vadības sistēma ar dzeltenā krāsā izceltiem vadības elementiem. Šī iekārta ir īpaši klusa un viegli kopjama un mazgājama. Īpaši viegli manevrējamā BD 43/35 C Ep iekārta ir piemērota nelielu (līdz 900 m²) un ļoti piegružotu platību tīrīšanai. Pateicoties tās kompaktajam izmēram, operatoram vienmēr ir ļoti laba tīrāmās virsmas pārredzamība. Pēc pieprasījuma iekārtai ir pieejamas izliektas vai taisnas ūdens savācējsliedes.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgi un uzticami vadības elementiParedzēta ikdienas lietošanai. Izturīga, ilgkalpojoša un uzticama iekārta.
Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelimIntuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Iekārta ir ātri apgūstama. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Neliela un kompakta iekārtaĪpaši labi manevrējama iekārta. Laba tīrāmās zonas pārskatāmība.
Ietilpīga tvertne ilgiem darbošanās intervāliem
- Ļoti ietilpīga tvertne gariem darba intervāliem.
- Ekonomiskai un efektīvai tīrīšanai.
Home Base sistēma
- Iespēja uzstādīt āķus, piederumu kasti, mazgājošo birsti u.c. piederumus
- Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
Maciņam pieejams pamata klases modelis 25 līdz 35 litru kategorijā
- Teicama kvalitātes un cenas attiecība.
- Iekārtai ir tikai svarīgākie komponenti.
Dzelteni izcelti un labi redzami vadības elementi
- Vadības elementi, kas izcelti ar dzeltenu krāsu, vienkāršo darbošanos ar iekārtu un samazina apmācības laiku.
No elektrotīkla darbināma iekārta
- Neliels iekārtas svars, zemas sākotnējās izmaksas.
- Lieliski piemērota neregulārai, kā arī nepārtrauktai lietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|430
|Sūkšanas darba platums (mm)
|750
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|35 / 35
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (ft²/hr)
|1720
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1250
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26.5 - 28.5
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Nominālā jauda (W)
|1400
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|48
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- V veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Darbināma no tīkla