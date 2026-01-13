Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
BD 50/50 C Bp Pack Classic ir kompakts un pieejams pamata klases grīdu mazgāšanas iekārtu ar žāvēšanas funkciju modelis. Iekārtu var izmantot virsmu tīrīšanai ar veiktspēju līdz 2000 m²/st.
BD 50/50 C Bp Pack Classic iekārta ir ļoti kompakta un tās nelielo gabarītu dēļ operatoram nodrošina labu tīrāmās zonas pārskatāmību. Iekārtas izmantošana ir ļoti ērta, pateicoties EASY principa vadības panelim. BD 50/50 C Bp Classic iekārtai ir vienkāršotas tehniskās funkcijas un iestatījumi, kas tās nākamajiem operatoriem ļauj ļoti ātri apgūt tās darbības principu. Mēs šo iekārtu iesakām izmantot grīdu uzkopšanai lielveikalos, viesnīcās un veselības aprūpes iestādēs.
Īpašības un ieguvumi
Aprīkots ar solenoīda vārstu un transporta rullīti maksimālai ērtībai.Elektromagnētiskais vārsts automātiskai ūdens izslēgšanai pēc cilvēka vadīta slēdža atlaišanas. Izvelkamais transporta rullis ļauj ērti izmantot divpakāpju metodi. Izvelkamais transportēšanas rullis ievērojami atvieglo mašīnas transportēšanu.
Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelimIntuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Iekārta ir ātri apgūstama. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Pieejams pamata klases modelisTeicama kvalitātes un cenas attiecība. Ietvertas tikai vissvarīgākās funkcijas.
Ietilpīga tvertne, ņemot vērā kompaktos gabarītus
- Īpaši viegli manevrējama iekārta.
- Nodrošina labu tīrāmās virsmas pārredzamību.
Liels standarta akumulatoru nodalījums
- Viegli piekļūt akumulatora nodalījumam.
- Ieteicams vairākmaiņu darbam.
Home Base sistēma
- Iespēja uzstādīt papildu komponentus un piederumus.
- Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
EASY Operation vadības panelis
- Viena slēdža vadība.
- Ļoti vienkārši lietot.
Vienkārša funkciju piešķiršana ar vadības elementiem dzeltenā krāsā
- Īss iekārtas apgūšanai laiks — pat neapmācītiem darbiniekiem.
Izturīgi un robusti vadības elementi
- Piemērota ikdienas tīrīšanas darbiem.
- Ļoti izturīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|510
|Sūkšanas darba platums (mm)
|900
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|50 / 50
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 2040
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1200
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 3
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|apt. 12
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1240
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1100
|Svars bez piederumiem (kg)
|40
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija
- Lādētājs
- V veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma