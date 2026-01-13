Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU

BD 50/50 C Bp Pack Classic ir kompakts un pieejams pamata klases grīdu mazgāšanas iekārtu ar žāvēšanas funkciju modelis. Iekārtu var izmantot virsmu tīrīšanai ar veiktspēju līdz 2000 m²/st.

BD 50/50 C Bp Pack Classic iekārta ir ļoti kompakta un tās nelielo gabarītu dēļ operatoram nodrošina labu tīrāmās zonas pārskatāmību. Iekārtas izmantošana ir ļoti ērta, pateicoties EASY principa vadības panelim. BD 50/50 C Bp Classic iekārtai ir vienkāršotas tehniskās funkcijas un iestatījumi, kas tās nākamajiem operatoriem ļauj ļoti ātri apgūt tās darbības principu. Mēs šo iekārtu iesakām izmantot grīdu uzkopšanai lielveikalos, viesnīcās un veselības aprūpes iestādēs.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU: Aprīkots ar solenoīda vārstu un transporta rullīti maksimālai ērtībai.
Aprīkots ar solenoīda vārstu un transporta rullīti maksimālai ērtībai.
Elektromagnētiskais vārsts automātiskai ūdens izslēgšanai pēc cilvēka vadīta slēdža atlaišanas. Izvelkamais transporta rullis ļauj ērti izmantot divpakāpju metodi. Izvelkamais transportēšanas rullis ievērojami atvieglo mašīnas transportēšanu.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU: Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelim
Viegli lietot, pateicoties EASY principa vadības panelim
Intuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Iekārta ir ātri apgūstama. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU: Pieejams pamata klases modelis
Pieejams pamata klases modelis
Teicama kvalitātes un cenas attiecība. Ietvertas tikai vissvarīgākās funkcijas.
Ietilpīga tvertne, ņemot vērā kompaktos gabarītus
  • Īpaši viegli manevrējama iekārta.
  • Nodrošina labu tīrāmās virsmas pārredzamību.
Liels standarta akumulatoru nodalījums
  • Viegli piekļūt akumulatora nodalījumam.
  • Ieteicams vairākmaiņu darbam.
Home Base sistēma
  • Iespēja uzstādīt papildu komponentus un piederumus.
  • Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
EASY Operation vadības panelis
  • Viena slēdža vadība.
  • Ļoti vienkārši lietot.
Vienkārša funkciju piešķiršana ar vadības elementiem dzeltenā krāsā
  • Īss iekārtas apgūšanai laiks — pat neapmācītiem darbiniekiem.
Izturīgi un robusti vadības elementi
  • Piemērota ikdienas tīrīšanas darbiem.
  • Ļoti izturīga iekārta.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 510
Sūkšanas darba platums (mm) 900
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 50 / 50
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) maks. 2040
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1200
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Baterijas darbības laiks (h) maks. 3
Baterijas uzlādes laiks (h) apt. 12
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1240
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Nominālā jauda (W) maks. 1100
Svars bez piederumiem (kg) 40
Izmēri (G x P x A) (mm) 1170 x 570 x 1025

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija
  • Lādētājs
  • V veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
