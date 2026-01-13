Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/60 C Ep Classic
Ideāls sākuma līmeņa modelis: BD 50/60 C Ep Classic stumjams, ar elektrotīklu darbināms mazgātājs un žāvētājs ar disku tehnoloģiju un 60 litru tvertni laukuma veiktspējai līdz 2000 m²/h.
Kompaktais BD 50/60 C Ep Classic nodrošina maksimālu tīrīšanas veiktspēju ar minimālu aprīkojumu. Iekārtas funkcijas ir samazinātas līdz vissvarīgākajiem iestatījumiem un funkcijām, lai tās varētu efektīvi izmantot. EASY-Operation sistēma padara iekārtu ļoti ērti lietojamu. Šī kompaktā iekārta ir ļoti manevrējama un piedāvā operatoram skaidru priekšstatu par tīrāmo zonu. Turklāt šis elektrotīkla darbinātais mazgātājs un žāvētājs ar disku tehnoloģiju pieejams par ļoti patīkamu cenu. BD 50/60 C Ep Classic ir ideāli piemērots gan neregulārai, gan nepārtrauktai lietošanai.
Īpašības un ieguvumi
Pieejams pamata klases modelisTeicama kvalitātes un cenas attiecība. Ietvertas tikai vissvarīgākās funkcijas.
Ietilpīga tvertne, ņemot vērā kompaktos gabarītusĪpaši viegli manevrējama iekārta. Nodrošina labu tīrāmās virsmas pārredzamību.
Liels darba platumsIebūvēts diskveida birstes bloks ar 51 cm platu birsti. Efektīvai vidēji lielu platību tīrīšanai.
Strāvas padeve (230 V, 50 Hz)
- Neliels svars.
- Piemērots gan neregulārai, gan nepārtrauktai lietošanai.
Home Base sistēma
- Var pievienot citas piederumu daļas vai aprīkojumu.
- Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
EASY Operation vadības panelis
- Viena slēdža vadība.
- Ļoti vienkārši lietot.
Viegla funkciju piešķiršana, pateicoties dzeltenajiem vadības elementiem
- Īss iekārtas apgūšanai laiks — pat neapmācītiem darbiniekiem.
Izturīgi un robusti vadības elementi
- Piemērota ikdienas tīrīšanas darbiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|510
|Sūkšanas darba platums (mm)
|900
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|60 / 60
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2040
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1020
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|67
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1100
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|52
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Riteņi pārvietošanai
- V veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Darbināma no tīkla