Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/60 C Ep Classic

Ideāls sākuma līmeņa modelis: BD 50/60 C Ep Classic stumjams, ar elektrotīklu darbināms mazgātājs un žāvētājs ar disku tehnoloģiju un 60 litru tvertni laukuma veiktspējai līdz 2000 m²/h.

Kompaktais BD 50/60 C Ep Classic nodrošina maksimālu tīrīšanas veiktspēju ar minimālu aprīkojumu. Iekārtas funkcijas ir samazinātas līdz vissvarīgākajiem iestatījumiem un funkcijām, lai tās varētu efektīvi izmantot. EASY-Operation sistēma padara iekārtu ļoti ērti lietojamu. Šī kompaktā iekārta ir ļoti manevrējama un piedāvā operatoram skaidru priekšstatu par tīrāmo zonu. Turklāt šis elektrotīkla darbinātais mazgātājs un žāvētājs ar disku tehnoloģiju pieejams par ļoti patīkamu cenu. BD 50/60 C Ep Classic ir ideāli piemērots gan neregulārai, gan nepārtrauktai lietošanai.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/60 C Ep Classic: Pieejams pamata klases modelis
Pieejams pamata klases modelis
Teicama kvalitātes un cenas attiecība. Ietvertas tikai vissvarīgākās funkcijas.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/60 C Ep Classic: Ietilpīga tvertne, ņemot vērā kompaktos gabarītus
Ietilpīga tvertne, ņemot vērā kompaktos gabarītus
Īpaši viegli manevrējama iekārta. Nodrošina labu tīrāmās virsmas pārredzamību.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/60 C Ep Classic: Liels darba platums
Liels darba platums
Iebūvēts diskveida birstes bloks ar 51 cm platu birsti. Efektīvai vidēji lielu platību tīrīšanai.
Strāvas padeve (230 V, 50 Hz)
  • Neliels svars.
  • Piemērots gan neregulārai, gan nepārtrauktai lietošanai.
Home Base sistēma
  • Var pievienot citas piederumu daļas vai aprīkojumu.
  • Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus.
EASY Operation vadības panelis
  • Viena slēdža vadība.
  • Ļoti vienkārši lietot.
Viegla funkciju piešķiršana, pateicoties dzeltenajiem vadības elementiem
  • Īss iekārtas apgūšanai laiks — pat neapmācītiem darbiniekiem.
Izturīgi un robusti vadības elementi
  • Piemērota ikdienas tīrīšanas darbiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 510
Sūkšanas darba platums (mm) 900
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 60 / 60
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2040
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1020
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 67
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Nominālā jauda (W) maks. 1100
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 52
Izmēri (G x P x A) (mm) 1170 x 570 x 1025

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Riteņi pārvietošanai
  • V veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
  • Darbināma no tīkla
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija