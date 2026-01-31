Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
Viegli lietojama, izturīgs dizains, ilgs darba laiks: mūsu BD 70/75 W Bp Pack klasiskā mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju (stumjamā) ir ārkārtīgi universāla un darbojas ar 170 Ah AGM akumulatoru.
Neskatoties uz lielo 75 litru tvertnes tilpumu, mūsu ar akumulatoru darbināmā BD 70/75 W Bp Pack Classic klasiskā mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju (stumjamā) ir pārsteidzoši kompakta un manevrējama. Tādējādi universālā, izturīgā iekārta ir piemērota ļoti dažādiem tīrīšanas darbiem. Iebūvētais 170 Ah AGM akumulators bez apkopes nozīmē arī to, ka jūs varat viegli tīrīt ilgāku laiku. To ir ārkārtīgi viegli lietot un uzturēt, un iekārta ir aprīkota ar augstas kvalitātes funkcijām, piemēram, divu disku sukas galvu, alumīnija savācējsliedi un daudzām citām noderīgām funkcijām.
Īpašības un ieguvumi
Birstes galva un rakelis ir izgatavoti no izturīga alumīnija
- Izturīga iekārtas koncepcija izturīgiem darba apstākļiem ar zemu kļūdas risku.
- Izstrādāts arī lietojumiem sarežģītos apstākļos.
Ļoti vienkārša darbības koncepcija
- Visas iekārtas funkcijas var darbināt, izmantojot slēdžus, pogas un kloķus.
- Krāsu kodētas vadības ierīces ērtai darbībai un īsiem apmācības laikiem.
Kompakts un izturīgs dizains
- Ļoti universāla, viegli manevrējama iekārta, kas nodrošina labu pārskatu.
- Samazina risku sabojāt iekārtu vai aprīkojumu.
Birstes kontakta spiedienu var noregulēt pēc vajadzības
- Kontakta spiedienu pēc vajadzības var palielināt no 30 līdz 50 kilogramiem.
- Zemāks kontakta spiediens, ja ir tikai nedaudz netīrumu vai grīda ir delikāta.
- Augsts kontakta spiediens noturīgu netīrumu vai pārklājuma noņemšanai.
Standarta komplektācijā ietilpst 170 Ah AGM akumulators(bez apkopes) un ārējais akumulatora lādētājs
- Vienkārša akumulatora tehnoloģija izmantošanai plašā iekārtu diapazonā.
- Ļauj veikt ilgstošu darbību.
- Palielina efektivitāti un produktivitāti.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|705
|Sūkšanas darba platums (mm)
|1030
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|75 / 75
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 3525
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2115
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 3
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Braukšanas ātrums (km/h)
|maks. 5
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|20.4 - 34 / 30 - 50
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1550
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.75
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|63 - 65
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1850
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|325
|Svars bez piederumiem (kg)
|100
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 2 Gabals(i)
- Baterija
- Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
- Ieslīpa ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Divu tvertņu sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots mazumtirdzniecības veikalu, tirdzniecības centru un datortehnikas veikalu tīrīšanai
- Lieliski piemērots lidostu tīrīšanai, rūpniecībā un transporta nozarē
- Labi piemērots celtniecības darbuzņēmējiem, piem., sporta zālēs