Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Integrētais AGM akumulators ar 115 Ah darba jaudu nodrošina, ka mūsu BD 70/75 W Classic Bp Pack klasiskā mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju (stumjamā) darbojas ilgu laiku. Izturīga, daudzpusīga iekārta.
Aprīkota ar augstas kvalitātes sastāvdaļām, piemēram, divu disku sukas galvu ar regulējamu sukas kontakta spiedienu un alumīnija rakeli, ar akumulatoru darbināmā BD 70/75 W Classic Bp Pack mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju (stumjamā) nodrošina pārliecinoši labus rezultātus. 75 litru tvertne un integrēts 115 Ah AGM akumulators bez apkopes nodrošina ilgu darbības laiku. Kompaktais dizains nodrošina optimālu universālās iekārtas manevrēšanas spēju, savukārt izturīgais dizains nodrošina, ka to var izmantot pat smagos tīrīšanas darbos. To ir ļoti vienkārši lietot un uzturēt, padarot iekārtu īpaši draudzīgu lietotājam.
Īpašības un ieguvumi
Birstes galva un rakelis ir izgatavoti no izturīga alumīnija
- Izturīga iekārtas koncepcija izturīgiem darba apstākļiem ar zemu kļūdas risku.
- Izstrādāts arī lietojumiem sarežģītos apstākļos.
Ļoti vienkārša darbības koncepcija
- Visas iekārtas funkcijas var darbināt, izmantojot slēdžus, pogas un kloķus.
- Krāsu kodētas vadības ierīces ērtai darbībai un īsiem apmācības laikiem.
Kompakts un izturīgs dizains
- Ļoti universāla, viegli manevrējama iekārta, kas nodrošina labu pārskatu.
- Samazina risku sabojāt iekārtu vai aprīkojumu.
Birstes kontakta spiedienu var noregulēt pēc vajadzības
- Kontakta spiedienu pēc vajadzības var palielināt no 30 līdz 50 kilogramiem.
- Zemāks kontakta spiediens, ja ir tikai nedaudz netīrumu vai grīda ir delikāta.
- Augsts kontakta spiediens noturīgu netīrumu vai pārklājuma noņemšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|705
|Sūkšanas darba platums (mm)
|1030
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|75 / 75
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 3525
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2115
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 115
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.2
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|apt. 12.4
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Braukšanas ātrums (km/h)
|maks. 5
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|20.4 - 34 / 30 - 50
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1550
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.75
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|63 - 65
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1850
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|325
|Svars bez piederumiem (kg)
|78
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 2 Gabals(i)
- Baterija
- Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
- Ieslīpa ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Divu tvertņu sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots mazumtirdzniecības veikalu, tirdzniecības centru un datortehnikas veikalu tīrīšanai
- Lieliski piemērots lidostu tīrīšanai, rūpniecībā un transporta nozarē
- Labi piemērots celtniecības darbuzņēmējiem, piem., sporta zālēs