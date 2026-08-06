Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah

Integrētais AGM akumulators ar 115 Ah darba jaudu nodrošina, ka mūsu BD 70/75 W Classic Bp Pack klasiskā mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju (stumjamā) darbojas ilgu laiku. Izturīga, daudzpusīga iekārta.

Aprīkota ar augstas kvalitātes sastāvdaļām, piemēram, divu disku sukas galvu ar regulējamu sukas kontakta spiedienu un alumīnija rakeli, ar akumulatoru darbināmā BD 70/75 W Classic Bp Pack mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju (stumjamā) nodrošina pārliecinoši labus rezultātus. 75 litru tvertne un integrēts 115 Ah AGM akumulators bez apkopes nodrošina ilgu darbības laiku. Kompaktais dizains nodrošina optimālu universālās iekārtas manevrēšanas spēju, savukārt izturīgais dizains nodrošina, ka to var izmantot pat smagos tīrīšanas darbos. To ir ļoti vienkārši lietot un uzturēt, padarot iekārtu īpaši draudzīgu lietotājam.

Īpašības un ieguvumi
Birstes galva un rakelis ir izgatavoti no izturīga alumīnija
  • Izturīga iekārtas koncepcija izturīgiem darba apstākļiem ar zemu kļūdas risku.
  • Izstrādāts arī lietojumiem sarežģītos apstākļos.
Ļoti vienkārša darbības koncepcija
  • Visas iekārtas funkcijas var darbināt, izmantojot slēdžus, pogas un kloķus.
  • Krāsu kodētas vadības ierīces ērtai darbībai un īsiem apmācības laikiem.
Kompakts un izturīgs dizains
  • Ļoti universāla, viegli manevrējama iekārta, kas nodrošina labu pārskatu.
  • Samazina risku sabojāt iekārtu vai aprīkojumu.
Birstes kontakta spiedienu var noregulēt pēc vajadzības
  • Kontakta spiedienu pēc vajadzības var palielināt no 30 līdz 50 kilogramiem.
  • Zemāks kontakta spiediens, ja ir tikai nedaudz netīrumu vai grīda ir delikāta.
  • Augsts kontakta spiediens noturīgu netīrumu vai pārklājuma noņemšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 705
Sūkšanas darba platums (mm) 1030
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 75 / 75
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) maks. 3525
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2115
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 115
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.2
Baterijas uzlādes laiks (h) apt. 12.4
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Braukšanas ātrums (km/h) maks. 5
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 20.4 - 34 / 30 - 50
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1550
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.75
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 63 - 65
Nominālā jauda (W) maks. 1850
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 325
Svars bez piederumiem (kg) 78
Izmēri (G x P x A) (mm) 1445 x 750 x 1065

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 2 Gabals(i)
  • Baterija
  • Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Ieslīpa ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lieliski piemērots mazumtirdzniecības veikalu, tirdzniecības centru un datortehnikas veikalu tīrīšanai
  • Lieliski piemērots lidostu tīrīšanai, rūpniecībā un transporta nozarē
  • Labi piemērots celtniecības darbuzņēmējiem, piem., sporta zālēs
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija