Mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju BD 80/100 W Bp Pack Classic (vadāma no aizmugures) ir pilnībā aprīkota ar akumulatoru un akumulatora lādētāju. Ar 80 cm darba platumu un 100 litru tvertni ilgam darba laikam.

Mūsu mazgāšanas iekārtai ar žāvēšanas funkciju BD 80/100 W Bp Pack Classic (vadāma ar roku no aizmugures) ir ne tikai jaudīgs akumulators, bet arī saderīgais akumulatora lādētājs. Lai pārvarētu pat vissmagākos darbus, īpaši izturīgas sastāvdaļas, piemēram, diska sukas galva un savācējsliede, ir izgatavotas no cieta lietā alumīnija. Jaudīgā vilces piedziņa, kas palīdz bez piepūles uzbraukt nogāzēs, lieliskais pārskats, kā arī vienkāršā darbība veicina lietotājam draudzīgu iekārtas darbību. Ar 80 centimetru darba platumu, 100 litru tilpuma tvertni un bezgalīgi mainīgu transportēšanas un tīrīšanas ātrumu līdz 5 km/h, stundā iespējams iztīrīt platību līdz 4800 m². Disku suku kontaktspiedienu var manuāli pielāgot no 40 līdz 68 kilogramiem intensīvai netīrumu noņemšanai. Papildu tīrīšanas aprīkojumu var viegli izmantot, izmantojot integrēto mājas bāzes adapteri.

Īpašības un ieguvumi
Īpaši noslogotas detaļas, piemēram, rakelis un sukas galva, ir izgatavotas no augstas kvalitātes alumīnija
Izturīga iekārtas koncepcija izturīgiem darba apstākļiem ar zemu kļūdas risku. Izstrādāts arī lietojumiem sarežģītos apstākļos.
Sukas kontakta spiedienu var regulēt divos posmos
Vajadzības gadījumā var manuāli palielināt no standarta 40 līdz 68 kilogramiem. Zemāks kontakta spiediens vieglāk notīrāmiem netīrumiem vai delikātām grīdām. Lielāks kontaktu spiediens grūtāk notīrāmiem netīrumiem vai pārklājuma noņemšanai.
Efektīvs un jaudīgs 300 vatu vilces motors
Palīdz arī viegli kāpt nogāzēs un saudzē lietotāja enerģiju. Braukšanas ātrumu var regulēt, izmantojot pieejamu potenciometru.
Krāsaini, skaidri redzami darbības elementi
  • Krāsu kodēšanas elementi vienkāršo darbību un saīsina apmācības laiku.
Vieda mājas bāzes sistēma
  • Var pievienot manuālas tīrīšanas iekārtas, piemēram, āķus, konteinerus, birsti utt.
Lēta mašīna no klasiskā iekārtu klāsta
  • Vērtīga iekārta.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 810
Sūkšanas darba platums (mm) 1090
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 100 / 100
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) maks. 4000
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2400
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 285
Baterijas darbības laiks (h) maks. 4.75
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 21.3 - 36.2 / 40 - 69
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1650
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 65
Nominālā jauda (W) maks. 1900
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 435
Svars bez piederumiem (kg) 110.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 1500 x 835 x 1065

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 2 Gabals(i)
  • Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Ieslīpa ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Divu tvertņu sistēma
Pielietošanas veidi
  • Lieliski piemērota iekārta tīrīšanai mazumtirdzniecībā, būvmateriālu veikalos, tirdzniecības centros, rūpniecībā, lidostās.
