Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
Mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju BD 80/100 W Bp Pack Classic (vadāma no aizmugures) ir pilnībā aprīkota ar akumulatoru un akumulatora lādētāju. Ar 80 cm darba platumu un 100 litru tvertni ilgam darba laikam.
Mūsu mazgāšanas iekārtai ar žāvēšanas funkciju BD 80/100 W Bp Pack Classic (vadāma ar roku no aizmugures) ir ne tikai jaudīgs akumulators, bet arī saderīgais akumulatora lādētājs. Lai pārvarētu pat vissmagākos darbus, īpaši izturīgas sastāvdaļas, piemēram, diska sukas galva un savācējsliede, ir izgatavotas no cieta lietā alumīnija. Jaudīgā vilces piedziņa, kas palīdz bez piepūles uzbraukt nogāzēs, lieliskais pārskats, kā arī vienkāršā darbība veicina lietotājam draudzīgu iekārtas darbību. Ar 80 centimetru darba platumu, 100 litru tilpuma tvertni un bezgalīgi mainīgu transportēšanas un tīrīšanas ātrumu līdz 5 km/h, stundā iespējams iztīrīt platību līdz 4800 m². Disku suku kontaktspiedienu var manuāli pielāgot no 40 līdz 68 kilogramiem intensīvai netīrumu noņemšanai. Papildu tīrīšanas aprīkojumu var viegli izmantot, izmantojot integrēto mājas bāzes adapteri.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši noslogotas detaļas, piemēram, rakelis un sukas galva, ir izgatavotas no augstas kvalitātes alumīnijaIzturīga iekārtas koncepcija izturīgiem darba apstākļiem ar zemu kļūdas risku. Izstrādāts arī lietojumiem sarežģītos apstākļos.
Sukas kontakta spiedienu var regulēt divos posmosVajadzības gadījumā var manuāli palielināt no standarta 40 līdz 68 kilogramiem. Zemāks kontakta spiediens vieglāk notīrāmiem netīrumiem vai delikātām grīdām. Lielāks kontaktu spiediens grūtāk notīrāmiem netīrumiem vai pārklājuma noņemšanai.
Efektīvs un jaudīgs 300 vatu vilces motorsPalīdz arī viegli kāpt nogāzēs un saudzē lietotāja enerģiju. Braukšanas ātrumu var regulēt, izmantojot pieejamu potenciometru.
Krāsaini, skaidri redzami darbības elementi
- Krāsu kodēšanas elementi vienkāršo darbību un saīsina apmācības laiku.
Vieda mājas bāzes sistēma
- Var pievienot manuālas tīrīšanas iekārtas, piemēram, āķus, konteinerus, birsti utt.
Lēta mašīna no klasiskā iekārtu klāsta
- Vērtīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|810
|Sūkšanas darba platums (mm)
|1090
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|100 / 100
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 4000
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2400
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 285
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 4.75
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|21.3 - 36.2 / 40 - 69
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1650
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1900
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|435
|Svars bez piederumiem (kg)
|110.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 2 Gabals(i)
- Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
- Ieslīpa ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Divu tvertņu sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērota iekārta tīrīšanai mazumtirdzniecībā, būvmateriālu veikalos, tirdzniecības centros, rūpniecībā, lidostās.