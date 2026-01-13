Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25

Ideāli piemērota higiēniskai tīrīšanai un grīdas dezinfekcijai nelielās platībās. Kärcher kompaktā BR 30/1 C Bp Pack 18/25 bezvadu grīdas mazgāšanas iekārta ar mikrošķiedras veltnīšu tehnoloģiju.

Mūsu jaunā, īpaši kompaktā BR 30/1 C Bp Pack 18/25 bezvadu grīdas mazgāšanas iekārta ir ideāla izvēle visu veidu cieto grīdu, tostarp flīžu un drošības grīdu, higiēniskai tīrīšanai. Salīdzinot ar manuālo grīdas tīrīšanu, ar mikrošķiedras veltnīšiem tiek sasniegti līdz pat 20 % labāki tīrīšanas rezultāti un līdz pat 60 % ātrāks žūšanas laiks. BR 30/1 C Bp Pack 18/25, ko darbina augstas veiktspējas 18 V platformas litija jonu baterija, ir ideāls risinājums mazāku platību uzkopšanai birojos, veikalos, medicīnas praksēs, reģistratūrās, viesnīcās un restorānos, pat ēdnīcās, skolās un slimnīcās. Turklāt, ja to izmanto kopā ar Kärcher dezinfekcijas tīrīšanas līdzekli RM 732, tā ir ideāli piemērota arī grīdu dezinfekcijai.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Lielisks tīrīšanas rezultāts
Lielisks tīrīšanas rezultāts
Līdz pat par 20 % labāks tīrīšanas rezultāts nekā pēc manuālās uzkopšanas. Rūpīgi savāc netīro ūdeni, tīrīšanas līdzekļus, lielākus netīrumus un matus, spalvas . Paaugstina tīrības un higiēnas līmeni.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Īss žūšanas laiks
Īss žūšanas laiks
Līdz pat par 60 % īsāks žūšanas laiks nekā pēc manuālās uzkopšanas. Īss žūšanas laiks samazina paslīdēšanas risku, kas rodas uz slapjām grīdām. Īsāks tīrīšanas laiks gādā par lielāku produktivitāti un zemākām izmaksām.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Augsts higiēnas līmenis
Augsts higiēnas līmenis
Rūpīgi savāc netīro ūdeni, tīrīšanas līdzekļus, lielākus netīrumus un matus, spalvas . Higiēniska tīrīšana nodrošina darba drošību. Zemāks savstarpējās piesārņošanās un patogēnu pārnešanas risks.
Glabāšanas pozīcija
  • Kad iekārta atrodas glabāšanas pozīcijā, slapjie veltnīši un grīda nesaskaras.
  • Ātri žūstoši veltnīši.
Litija jonu baterija
  • Saderīga ar Kärcher 18 V baterijas platformas iekārtām.
  • Ilgs kalpošanas un darbības laiks, īss uzlādes laiks un pagaidu uzlādes iespēja.
  • Līdz 25 % lielāka produktivitāte nekā ar kabeli darbināmām iekārtām.
Sākotnējā slaucīšana ar matu, spalvu uztvērēju
  • Samazina un pat novērš nepieciešamību slaucīt putekļus un uzkopt grīdas ar putekļsūcēju.
  • Samazina tīrīšanas laiku līdz pat 50 %.
  • Samazina kopējās ekspluatācijas un tīrīšanas izmaksas līdz pat 50 %.
Kompakta, īpaši izturīga konstrukcija
  • Izturīgi, augstas kvalitātes komponenti, kas izgatavoti no metāla.
  • Augsta veiktspēja un zemas uzturēšanas izmaksas.
Piemērota grīdu dezinfekcijai ar RM 732 tīrīšanas līdzekli
  • Samazina un pat novērš patogēnu, tostarp SARS-CoV-2, pārnešanu.
  • Apkārtējo vidi padara higiēniski tīru.
  • Augsts higiēnas standarts darba vietā samazina iespējamo slimību izplatīšanos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 300
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 1 / 0.7
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 200
Baterijas tips Izņemama litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 150 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 45
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 44 / 70
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 500 - 650
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 40
Ūdens patēriņš (ml/min) 30
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 55
Nominālā jauda (W) 70
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 11
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 6.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 340 x 305 x 1200

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Veltnītis: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lielisks risinājums birojiem, medicīnas iestādēm, reģistratūrām, viesnīcām un restorāniem
  • Piemērota grīdu tīrīšanai ēdnīcās, skolās un slimnīcās
  • Lieliski piemērota birojiem, mazumtirdzniecības iestādēm, viesnīcām, ēdnīcām, prakses un juridiskajām firmām, slimnīcām un skolām
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija