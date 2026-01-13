Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Ideāli piemērota higiēniskai tīrīšanai un grīdas dezinfekcijai nelielās platībās. Kärcher kompaktā BR 30/1 C Bp Pack 18/25 bezvadu grīdas mazgāšanas iekārta ar mikrošķiedras veltnīšu tehnoloģiju.
Mūsu jaunā, īpaši kompaktā BR 30/1 C Bp Pack 18/25 bezvadu grīdas mazgāšanas iekārta ir ideāla izvēle visu veidu cieto grīdu, tostarp flīžu un drošības grīdu, higiēniskai tīrīšanai. Salīdzinot ar manuālo grīdas tīrīšanu, ar mikrošķiedras veltnīšiem tiek sasniegti līdz pat 20 % labāki tīrīšanas rezultāti un līdz pat 60 % ātrāks žūšanas laiks. BR 30/1 C Bp Pack 18/25, ko darbina augstas veiktspējas 18 V platformas litija jonu baterija, ir ideāls risinājums mazāku platību uzkopšanai birojos, veikalos, medicīnas praksēs, reģistratūrās, viesnīcās un restorānos, pat ēdnīcās, skolās un slimnīcās. Turklāt, ja to izmanto kopā ar Kärcher dezinfekcijas tīrīšanas līdzekli RM 732, tā ir ideāli piemērota arī grīdu dezinfekcijai.
Īpašības un ieguvumi
Lielisks tīrīšanas rezultātsLīdz pat par 20 % labāks tīrīšanas rezultāts nekā pēc manuālās uzkopšanas. Rūpīgi savāc netīro ūdeni, tīrīšanas līdzekļus, lielākus netīrumus un matus, spalvas . Paaugstina tīrības un higiēnas līmeni.
Īss žūšanas laiksLīdz pat par 60 % īsāks žūšanas laiks nekā pēc manuālās uzkopšanas. Īss žūšanas laiks samazina paslīdēšanas risku, kas rodas uz slapjām grīdām. Īsāks tīrīšanas laiks gādā par lielāku produktivitāti un zemākām izmaksām.
Augsts higiēnas līmenisRūpīgi savāc netīro ūdeni, tīrīšanas līdzekļus, lielākus netīrumus un matus, spalvas . Higiēniska tīrīšana nodrošina darba drošību. Zemāks savstarpējās piesārņošanās un patogēnu pārnešanas risks.
Glabāšanas pozīcija
- Kad iekārta atrodas glabāšanas pozīcijā, slapjie veltnīši un grīda nesaskaras.
- Ātri žūstoši veltnīši.
Litija jonu baterija
- Saderīga ar Kärcher 18 V baterijas platformas iekārtām.
- Ilgs kalpošanas un darbības laiks, īss uzlādes laiks un pagaidu uzlādes iespēja.
- Līdz 25 % lielāka produktivitāte nekā ar kabeli darbināmām iekārtām.
Sākotnējā slaucīšana ar matu, spalvu uztvērēju
- Samazina un pat novērš nepieciešamību slaucīt putekļus un uzkopt grīdas ar putekļsūcēju.
- Samazina tīrīšanas laiku līdz pat 50 %.
- Samazina kopējās ekspluatācijas un tīrīšanas izmaksas līdz pat 50 %.
Kompakta, īpaši izturīga konstrukcija
- Izturīgi, augstas kvalitātes komponenti, kas izgatavoti no metāla.
- Augsta veiktspēja un zemas uzturēšanas izmaksas.
Piemērota grīdu dezinfekcijai ar RM 732 tīrīšanas līdzekli
- Samazina un pat novērš patogēnu, tostarp SARS-CoV-2, pārnešanu.
- Apkārtējo vidi padara higiēniski tīru.
- Augsts higiēnas standarts darba vietā samazina iespējamo slimību izplatīšanos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|300
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|1 / 0.7
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|200
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 150 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 45
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 70
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|500 - 650
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|40
|Ūdens patēriņš (ml/min)
|30
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|maks. 55
|Nominālā jauda (W)
|70
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|11
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|340 x 305 x 1200
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Lielisks risinājums birojiem, medicīnas iestādēm, reģistratūrām, viesnīcām un restorāniem
- Piemērota grīdu tīrīšanai ēdnīcās, skolās un slimnīcās
- Lieliski piemērota birojiem, mazumtirdzniecības iestādēm, viesnīcām, ēdnīcām, prakses un juridiskajām firmām, slimnīcām un skolām