Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Adv
Grīdu tīrīšanas iekārta BR 30/4 C ir viegla un kompakta. Tās svars ir vien 12 kg, kas šo inovatīvo un jaudīgo ierīci padara īpaši piemērotu cieto segumu virsmu tīrīšanai (platībām no 20 līdz 200 m²), un ir lieliska alternatīva mazgāšanai ar rokām. Grīdas acumirklī ir sausas un neslīdošas. Kompaktā grīdas tīrīšanas iekārta ir paredzēta nelielu platību tīrīšanai vai kā papildinājums jau esošai grīdas mazgāšanas iekārtai ar žāvēšanas funkciju, izmantošanai, piemēram, nelielos veikaliņos, restorānos, degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos, sanitārajās zonās vai uzkodu vietās. Manuālā sūkšanas caurule grūti pieejamu stūru tīrīšanai. Mikrošķiedras rullīšu birste, kas īpaši piemērota nelielu keramikas flīžu tīrīšanai.
Iekārtu ir viegli vadīt kā birstes tipa putekļusūcēju. Tai ir desmit reizes lielāks piespiešanas spēks nekā uzslaucīšanai ar slacīklu — turklāt nodrošinot daudz labāku tīrīšanas rezultātu. Tas viss pie ruļļa ātruma apmēram 1500 apgriezieni. Iekārta vienlīdz labi sūc gan virzienā uz priekšu, gan atpakaļgaitā. Tīrot ļoti grūti notīrāmus netīrumus, ūdens savācējsliedes var pacelt, nospiežot kājas pedāli. Tas nodrošina ilgāku birstes saskari ar grīdas segumu un attiecīgi — labāku sniegumu.
Īpašības un ieguvumi
Liela ātruma ruļļveida birsteDesmit reizes lielāks kontaktspiediens nekā ar manuālo tīrīšanu Ruļļveida birste notīra nelīdzenas virsmas un savienojumus. Ruļļveida birste rotē uz priekšu, kas gādā par vienkāršu tīrīšanu.
Uzreiz nožūstMīkstās savācējmēlītes savāc mitrumu virzienā uz priekšu un atpakaļ. Intensīvai tīrīšanai. Sūkšanu var atslēgt ar pedāli.
Noņemamas tvertnes
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|300
|Sūkšanas darba platums (mm)
|300
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|4 / 4
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|200
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|130
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1450
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|100
|Ūdens patēriņš (l/min)
|0.3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|maks. 72
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Nominālā jauda (W)
|820
|Krāsa
|antracīta
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|495 x 340 x 1145
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras veltnītis: 1 Gabals(i)
- Riteņi pārvietošanai
- 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)
- Manuālā sūkšana
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Darbināma no tīkla
