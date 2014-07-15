Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Adv

Grīdu tīrīšanas iekārta BR 30/4 C ir viegla un kompakta. Tās svars ir vien 12 kg, kas šo inovatīvo un jaudīgo ierīci padara īpaši piemērotu cieto segumu virsmu tīrīšanai (platībām no 20 līdz 200 m²), un ir lieliska alternatīva mazgāšanai ar rokām. Grīdas acumirklī ir sausas un neslīdošas. Kompaktā grīdas tīrīšanas iekārta ir paredzēta nelielu platību tīrīšanai vai kā papildinājums jau esošai grīdas mazgāšanas iekārtai ar žāvēšanas funkciju, izmantošanai, piemēram, nelielos veikaliņos, restorānos, degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos, sanitārajās zonās vai uzkodu vietās. Manuālā sūkšanas caurule grūti pieejamu stūru tīrīšanai. Mikrošķiedras rullīšu birste, kas īpaši piemērota nelielu keramikas flīžu tīrīšanai.

Iekārtu ir viegli vadīt kā birstes tipa putekļusūcēju. Tai ir desmit reizes lielāks piespiešanas spēks nekā uzslaucīšanai ar slacīklu — turklāt nodrošinot daudz labāku tīrīšanas rezultātu. Tas viss pie ruļļa ātruma apmēram 1500 apgriezieni. Iekārta vienlīdz labi sūc gan virzienā uz priekšu, gan atpakaļgaitā. Tīrot ļoti grūti notīrāmus netīrumus, ūdens savācējsliedes var pacelt, nospiežot kājas pedāli. Tas nodrošina ilgāku birstes saskari ar grīdas segumu un attiecīgi — labāku sniegumu.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Adv: Liela ātruma ruļļveida birste
Liela ātruma ruļļveida birste
Desmit reizes lielāks kontaktspiediens nekā ar manuālo tīrīšanu Ruļļveida birste notīra nelīdzenas virsmas un savienojumus. Ruļļveida birste rotē uz priekšu, kas gādā par vienkāršu tīrīšanu.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Adv: Uzreiz nožūst
Uzreiz nožūst
Mīkstās savācējmēlītes savāc mitrumu virzienā uz priekšu un atpakaļ. Intensīvai tīrīšanai. Sūkšanu var atslēgt ar pedāli.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Adv: Noņemamas tvertnes
Noņemamas tvertnes
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 300
Sūkšanas darba platums (mm) 300
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 4 / 4
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 200
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 130
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 1450
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 100
Ūdens patēriņš (l/min) 0.3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 72
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Nominālā jauda (W) 820
Krāsa antracīta
Izmēri (G x P x A) (mm) 495 x 340 x 1145

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Veltnītis: 1 Gabals(i)
  • Mikrošķiedras veltnītis: 1 Gabals(i)
  • Riteņi pārvietošanai
  • 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)
  • Manuālā sūkšana

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
  • Darbināma no tīkla
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Adv
