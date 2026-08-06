Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Anniversary Edition
Īpašības un ieguvumi
Liela ātruma ruļļveida birste
- Desmit reizes lielāks kontaktspiediens nekā ar manuālo tīrīšanu
- Ruļļveida birste notīra nelīdzenas virsmas un savienojumus.
- Ruļļveida birste rotē uz priekšu, kas gādā par vienkāršu tīrīšanu.
Uzreiz nožūst
- Mīkstās savācējmēlītes savāc mitrumu virzienā uz priekšu un atpakaļ.
- Grīdas nožūst ļoti ātri
- Intensīvai tīrīšanai. Sūkšanu var atslēgt ar pedāli.
Sūkšanu var izslēgt
- Sūkšanu var izslēgt ar kājsviru
- Iespējams izmantot "Cleaning Fleet" sistēmu un tad veikt sūkšanu dziļākai tīrīšanai.
Noņemamas tvertnes
- Parocīgo tīrā ūdens tvertni var izņemt un piepildīt pat nelielā izlietnē.
- Netīrā ūdens tvertni var izņemt atsevišķi un iztukšot, piemēram, izlietnē.
- Tvertnes iespējams izņemt katru atsevišķi vai arī kopā. Ietilpst rokturis vieglai transportēšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|300
|Sūkšanas darba platums (mm)
|300
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|4 / 4
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|200
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|130
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1450
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|100
|Ūdens patēriņš (l/min)
|0.3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|maks. 72
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Nominālā jauda (W)
|820
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|12
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|507 x 343 x 1145
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras veltnītis: 1 Gabals(i)
- Riteņi pārvietošanai
- 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Darbināma no tīkla
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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