Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Anniversary Edition

Īpašības un ieguvumi
Liela ātruma ruļļveida birste
  • Desmit reizes lielāks kontaktspiediens nekā ar manuālo tīrīšanu
  • Ruļļveida birste notīra nelīdzenas virsmas un savienojumus.
  • Ruļļveida birste rotē uz priekšu, kas gādā par vienkāršu tīrīšanu.
Uzreiz nožūst
  • Mīkstās savācējmēlītes savāc mitrumu virzienā uz priekšu un atpakaļ.
  • Grīdas nožūst ļoti ātri
  • Intensīvai tīrīšanai. Sūkšanu var atslēgt ar pedāli.
Sūkšanu var izslēgt
  • Sūkšanu var izslēgt ar kājsviru
  • Iespējams izmantot "Cleaning Fleet" sistēmu un tad veikt sūkšanu dziļākai tīrīšanai.
Noņemamas tvertnes
  • Parocīgo tīrā ūdens tvertni var izņemt un piepildīt pat nelielā izlietnē.
  • Netīrā ūdens tvertni var izņemt atsevišķi un iztukšot, piemēram, izlietnē.
  • Tvertnes iespējams izņemt katru atsevišķi vai arī kopā. Ietilpst rokturis vieglai transportēšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 300
Sūkšanas darba platums (mm) 300
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 4 / 4
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 200
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 130
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 1450
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 100
Ūdens patēriņš (l/min) 0.3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 72
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Nominālā jauda (W) 820
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 12
Izmēri (G x P x A) (mm) 507 x 343 x 1145

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Veltnītis: 1 Gabals(i)
  • Mikrošķiedras veltnītis: 1 Gabals(i)
  • Riteņi pārvietošanai
  • 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
  • Darbināma no tīkla
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Anniversary Edition
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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