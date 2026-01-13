Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75

Mūsu vieglā un kompaktā ar bateriju darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75 nodrošina sausas, neslīdošas grīdas uzreiz pēc tīrīšanas, un tā sver tikai 14 kg.

Tāpat kā manuālā tīrīšana, tikai daudz labāka. Mūsu ar bateriju darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75 ir īsta alternatīva manuālai cieto virsmu tīrīšanai līdz 200 m² platībai, jo tā ir kompakta, ļoti viegla (14 kg) un ar ilgmūžīgu litija jonu bateriju ar 30 minūšu darbības laiku. Kontaktspiediens, kas ir desmit reizes lielāks nekā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu, un veltnīša rotācijas ātrums (aptuveni 1500 apgriezienu) nodrošina ievērojami labākus tīrīšanas rezultātus. Darbība ir iespējama gan uz priekšu, gan atpakaļ. Īpaši noturīgu netīrumu gadījumā var pacelt savācējgumijas, lai pagarinātu tīrīšanas šķīduma iedarbības laiku. Tūlīt pēc tīrīšanas paliek tikai tīra un īpaši sausa, tādēļ neslīdoša grīda. Sevišķi mobilā bezvadu iekārta ir ideāli piemērota mazu veikalu, restorānu, degvielas uzpildes staciju, lielveikalu, sanitāro telpu un virtuvju grīdu tīrīšanai. Ar to arī varat papildināt savu grīdas mazgāšanas iekārtu klāstu.

Īpašības un ieguvumi
Liela ātruma ruļļveida birste
  • Desmit reizes lielāks kontaktspiediens nekā ar manuālo tīrīšanu
  • Ruļļveida birste notīra nelīdzenas virsmas un savienojumus.
  • Ruļļveida birste rotē uz priekšu, kas gādā par vienkāršu tīrīšanu.
Uzreiz nožūst
  • Mīkstās savācējmēlītes savāc mitrumu virzienā uz priekšu un atpakaļ.
  • Intensīvai tīrīšanai. Sūkšanu var atslēgt ar pedāli.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 300
Sūkšanas darba platums (mm) 300
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 4 / 4
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 200
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 150
Baterijas tips Izņemama litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Kapacitāte (Ah) 7.5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 35
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 58 / 81
Uzlādes strāva (A) 6
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 1270
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 100
Ūdens patēriņš (l/min) 0.3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 72.4
Nominālā jauda (W) 550
Krāsa antracīta
Izmēri (G x P x A) (mm) 365 x 345 x 1162

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Riteņi pārvietošanai
  • Veltnītis: 1 Gabals(i)
  • 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75
