Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75
Mūsu vieglā un kompaktā ar bateriju darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75 nodrošina sausas, neslīdošas grīdas uzreiz pēc tīrīšanas, un tā sver tikai 14 kg.
Tāpat kā manuālā tīrīšana, tikai daudz labāka. Mūsu ar bateriju darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta BR 30/4 C Bp Pack 36/75 ir īsta alternatīva manuālai cieto virsmu tīrīšanai līdz 200 m² platībai, jo tā ir kompakta, ļoti viegla (14 kg) un ar ilgmūžīgu litija jonu bateriju ar 30 minūšu darbības laiku. Kontaktspiediens, kas ir desmit reizes lielāks nekā ar parasto grīdas mazgāšanas slotu, un veltnīša rotācijas ātrums (aptuveni 1500 apgriezienu) nodrošina ievērojami labākus tīrīšanas rezultātus. Darbība ir iespējama gan uz priekšu, gan atpakaļ. Īpaši noturīgu netīrumu gadījumā var pacelt savācējgumijas, lai pagarinātu tīrīšanas šķīduma iedarbības laiku. Tūlīt pēc tīrīšanas paliek tikai tīra un īpaši sausa, tādēļ neslīdoša grīda. Sevišķi mobilā bezvadu iekārta ir ideāli piemērota mazu veikalu, restorānu, degvielas uzpildes staciju, lielveikalu, sanitāro telpu un virtuvju grīdu tīrīšanai. Ar to arī varat papildināt savu grīdas mazgāšanas iekārtu klāstu.
Īpašības un ieguvumi
Liela ātruma ruļļveida birste
- Desmit reizes lielāks kontaktspiediens nekā ar manuālo tīrīšanu
- Ruļļveida birste notīra nelīdzenas virsmas un savienojumus.
- Ruļļveida birste rotē uz priekšu, kas gādā par vienkāršu tīrīšanu.
Uzreiz nožūst
- Mīkstās savācējmēlītes savāc mitrumu virzienā uz priekšu un atpakaļ.
- Intensīvai tīrīšanai. Sūkšanu var atslēgt ar pedāli.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|300
|Sūkšanas darba platums (mm)
|300
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|4 / 4
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|200
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|150
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|7.5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 35
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1270
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|100
|Ūdens patēriņš (l/min)
|0.3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|maks. 72.4
|Nominālā jauda (W)
|550
|Krāsa
|antracīta
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|365 x 345 x 1162
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Riteņi pārvietošanai
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
- 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma