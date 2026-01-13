Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU

Aprīkots ar inovatīvu KART tehnoloģiju, ar akumulatoru darbināms mazgātājs un žāvētājs BR 35/12 C pārsteidz ar izcilu veiklību, mazu svaru un augstu tīrīšanas veiktspēju.

Tīra gan virzienā uz priekšu, gan atpakaļ, kā arī tiek galā ar kāpnēm, pateicoties mazajam svaram, turklāt to ir ļoti viegli transportēt: mūsu ar akumulatoru darbināmais mazgātājs BR 35/12 C ir ideāls un efektīvs tīrīšanas risinājums mazām un ļoti blīvi apmēbelētām vietām. Tā rotējamā rullīšu birstu galva ar KART tehnoloģiju (Kärcher Advanced Response Technology) ļauj strādāt asos pagriezienos, tādējādi nodrošinot maksimālu manevrēšanas spēju un veiklību. Jaudīgais, ilgstošais litija jonu akumulators ļauj iekārtu ilgi lietot, to var arī ātri uzlādēt, nav nepieciešama nekāda apkope, un darbības laiks ir līdz pat 3 reizēm ilgāks nekā svina akumulatoriem. BR 35/12 C lielisko aprīkojumu papildina savienojamais eco!efficiency režīms, kas ievērojami samazina enerģijas patēriņu, nospiežot tikai vienu pogu, pagarina akumulatora darbības laiku un arī samazina darba troksni par aptuveni 40 procentiem, tādējādi ļaujot izmantot trokšņa jutīgās vietās.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU: Birstes galva ir grozāma par +/- 200°, pateicoties KART tehnoloģijai, tādējādi ļaujot iekārtu stūrēt. Vienkāršai pagriezienu izbraukšanai.
Birstes galva ir grozāma par +/- 200°, pateicoties KART tehnoloģijai, tādējādi ļaujot iekārtu stūrēt. Vienkāršai pagriezienu izbraukšanai.
Īpaši viegli manevrējama un efektīva — ideāli piemērota platībām ar daudz mēbelēm. Birste vienmēr ir perpendikulāra kustības virzienam. Savācējgumija uzticami savāc ūdeni ikvienā stūrī. Ja nepieciešams, tīrīšanu un sūkšanu var veikt atpakaļgaitā.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU: Ietilpst augstas veiktspējas litija jonu akumulatori
Ietilpst augstas veiktspējas litija jonu akumulatori
Nav nepieciešama apkope, neskatoties uz trīs reizes ilgāku kalpošanas laiku, nekā parastajiem akumulatoriem. Vajadzības gadījumā ir iespējama nepilna vai daļēja uzlādēšana. Ātra uzlāde (pilna uzlāde trīs stundās, uzlāde līdz pusei — vienā stundā).
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU: Kompakta ierīces
Kompakta ierīces
Braukšana prom no sienas ir iespējama 90° leņķī. No iekārtas nav izvirzījumu; to ir ērti izmantot.
Ļoti mazs iekārtas svars
  • Par 35% vieglāka nekā analogas ierīces.
  • Var viegli pārcelt pār sliekšņiem, pakāpieniem un uznest pa kāpnēm.
  • Vienkārši transportēt transporta līdzekļos.
Stūres rokturi var pilnībā nolocīt
  • Kompakta uzglabāšana.
  • Iekārtu var transportēt nelielā transportlīdzeklī.
Regulējams roktura augstums
  • Iekārtu var ergonomiski pielāgot operatora augumam.
Iebūvēts jaudīgs lādētājs
  • Lādētājs ir vienmēr pieejams; vienmēr ir iespējams veikt uzlādi.
  • Akumulatoru ir iespējams pilnībā uzlādēt trīs stundās; uzlādēt līdz pusei — vienā stundā. Jebkurā laikā ir iespējams veikt nepilnu uzlādēšanu.
  • Lādētājs automātiski izslēdzas. Gaidīšanas režīmā enerģija netiek patērēta.
Rullīšu tehnoloģija
  • Īpaši cieša saskare ar virsmu noturīgu netīrumu notīrīšanai.
  • Ļoti laba veiktspēja pat uz raupjām grīdas virsmām vai šuvju tīrīšanai.
  • Vienmērīgi augstiem tīrīšanas rezultātiem.
Ar slaucīšanas funkciju
  • Efektīva slaucīšana, mazgāšana un sūkšana vienā piegājienā.
  • Savāc mazus akmeņus, koka šķembas un citus sīkus objektus.
  • Optimālai savācējlatas darbībai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Birstes rotācija nodrošina vilkmi
Birstu darba platums (mm) 350
Sūkšanas darba platums (mm) 450
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 12 / 12
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1400
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 1050
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterija (V/Ah) 25.2 / 21
Baterijas darbības laiks (h) maks. 1.5
Baterijas uzlādes laiks (h) apt. 2.7
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 700 - 1500
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1050
Ūdens patēriņš (l/min) 1
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 65
Nominālā jauda (W) 500
Krāsa antracīta
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 48
Svars bez piederumiem (kg) 36
Izmēri (G x P x A) (mm) 930 x 420 x 1100

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Veltnītis: 1 Gabals(i)
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Riteņi pārvietošanai
  • Taisna ūdens savācējlata: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
  • Maināms birstes kontaktspiediens
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 C Bp Pack *EU
