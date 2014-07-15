Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 40/10C
BR 40/10 iekārta tiek piedāvāta kā iepriekšējā 400 BR modeļa pēctecis — un ir ekonomiskākā ierīce savā klasē. Šīs kompaktās un jaudīgās iekārtas darba platums ir 400 mm un tvertnes tilpums ir 10 litri. Advance versijā iekārtas ir aprīkota ar papildu riteņiem un birstes piespiešanas spēka regulēšanas sistēmu.
Šo kompakto un elastīgo kombinēto grīdas tīrīšanas iekārtu (skrubi - žāvētāju) var izmantot dažādos gadījumos. Ir iespējams tīrīt, neradot troksni. Mašīnas īpašās iezīmes ir lokāms, nospiežams rokturis un viegli noņemamas tvertnes, ko var pārvietot, izmantojot ergonomisku rokturi. Tvertnes var uzpildīt arī gadījumā, ja izlietnes ir zemas. Birstes un švammes var nomainīt dažu sekunžu laikā, neizmantojot instrumentus.
Īpašības un ieguvumi
Spēcīgs un ātrs
- Divas ātri rotējošas ruļļveida sukas ar augstu kontakta spiedienu
- Divi gumijas skrāpji notīra ūdeni virzienā uz priekšu un atpakaļ
- Grīdas nožūst ļoti ātri
Aizsniedz zemās vietas
- Viegli pakļūst zem mēbelēm
- Virzīšanas rokturis ir salokāms abos virzienos
- Noņemama tvertne - piemērota zemu esošiem objektiem
Viegla apkope
- Gumijas skrāpis un suka ir viegli nomaināmi, neizmantojot citus rīkus
- Ūdens sadalītāja daļa ir vienkārši noņemama un tīrāma
- Visas elektriskās sastāvdaļas ir ātri un viegli pieejamas
Ergonomisks rokturis
- Vienkāršai izmantošanai
- Ar integrētu ūdens plūsmas un sukas vadību
- Ideāls transportēšanai un uzglabāšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|400
|Sūkšanas darba platums (mm)
|400
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|10 / 10
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|400
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|300
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1100
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Ūdens patēriņš (l/min)
|1
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|maks. 75
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2300
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|35.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|520 x 470 x 1150
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 2 Gabals(i)
- Riteņi pārvietošanai
- 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Darbināma no tīkla
- Maināms birstes kontaktspiediens
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast BR 40/10C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.