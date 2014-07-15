Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 40/10C

BR 40/10 iekārta tiek piedāvāta kā iepriekšējā 400 BR modeļa pēctecis — un ir ekonomiskākā ierīce savā klasē. Šīs kompaktās un jaudīgās iekārtas darba platums ir 400 mm un tvertnes tilpums ir 10 litri. Advance versijā iekārtas ir aprīkota ar papildu riteņiem un birstes piespiešanas spēka regulēšanas sistēmu.

Šo kompakto un elastīgo kombinēto grīdas tīrīšanas iekārtu (skrubi - žāvētāju) var izmantot dažādos gadījumos. Ir iespējams tīrīt, neradot troksni. Mašīnas īpašās iezīmes ir lokāms, nospiežams rokturis un viegli noņemamas tvertnes, ko var pārvietot, izmantojot ergonomisku rokturi. Tvertnes var uzpildīt arī gadījumā, ja izlietnes ir zemas. Birstes un švammes var nomainīt dažu sekunžu laikā, neizmantojot instrumentus.

Īpašības un ieguvumi
Spēcīgs un ātrs
  • Divas ātri rotējošas ruļļveida sukas ar augstu kontakta spiedienu
  • Divi gumijas skrāpji notīra ūdeni virzienā uz priekšu un atpakaļ
  • Grīdas nožūst ļoti ātri
Aizsniedz zemās vietas
  • Viegli pakļūst zem mēbelēm
  • Virzīšanas rokturis ir salokāms abos virzienos
  • Noņemama tvertne - piemērota zemu esošiem objektiem
Viegla apkope
  • Gumijas skrāpis un suka ir viegli nomaināmi, neizmantojot citus rīkus
  • Ūdens sadalītāja daļa ir vienkārši noņemama un tīrāma
  • Visas elektriskās sastāvdaļas ir ātri un viegli pieejamas
Ergonomisks rokturis
  • Vienkāršai izmantošanai
  • Ar integrētu ūdens plūsmas un sukas vadību
  • Ideāls transportēšanai un uzglabāšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Birstu darba platums (mm) 400
Sūkšanas darba platums (mm) 400
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 10 / 10
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 400
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 300
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 1100
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Ūdens patēriņš (l/min) 1
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) maks. 75
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Nominālā jauda (W) maks. 2300
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 35.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 520 x 470 x 1150

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Veltnītis: 2 Gabals(i)
  • Riteņi pārvietošanai
  • 2 savācējlatas, taisnas: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Divu tvertņu sistēma
  • Darbināma no tīkla
  • Maināms birstes kontaktspiediens
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 40/10C
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 40/10C
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast BR 40/10C rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija