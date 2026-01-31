Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 45/22 C
Pilnībā aprīkota, no akumulatora darbināma grīdu mazgāšanas iekārta BR 45/22 C Bp Pack ar žāvēšanas funkciju. Šai iekārtai ir grozāms rullīšu birstes bloks ar KART (Kärcher Advanced Response Technology) tehnoloģiju, kas tai nodrošina īpašu manevrējamību un lielu tīrīšanas veiktspēju.
Grīdu mazgāšanas iekārta BR 45/22 C Bp Pack ar žāvēšanas funkciju ir lieliski piemērota vidēju līdz lielu platību tīrīšanai. Tai ir īpaša birstes galva ar KART (Kärcher Advanced Response Technology) tehnoloģiju, kuru var pagriezt pa 200 grādiem abos virzienos un kurai ir liels darba platums. Iekārta ir īpaši labi manevrējama, tāpēc ir lieliski piemērota ļoti piegružotu virsmu tīrīšanai. Vienlaikus birstes un ūdens savācējsliedes paralēls savstarpējais novietojums uzlabo iekārtas kopējo veiktspēju, nodrošinot lielisku tīrīšanas rezultātu. Iekārtā iebūvētajam, pilnībā bezapkopes litija–jonu akumulatoram ir līdz pat trīs reizēm ilgāks kalpošanas laiks nekā svina-skābes akumulatoriem, kā arī tas ir pilnībā bezapkopes. Izmantojot inovatīvo eco!efektivitātes režīmu, pieaug iekārtas darbības laiks, kā arī par aptuveni 40 % samazinās tās darbošanās radītais troksnis. Pēc izvēles pieejamais papildus filtrs efektīvi attīra apstrādāto gaisu no netīrā ūdens, ļaujot jums darboties īpaši higiēnas jutīgās zonās.
Īpašības un ieguvumi
Birstes bloks ir grozāms +/- 200° amplitūdā (pateicoties KART tehnoloģijai)Nodrošina nevainojamu iekārtas manevrējamību, pat vietās ar lielu mēbeļu blīvumu, vai arī tur, kur sarežģīti veikt apgriezienus. Birste vienmēr ir perpendikulāra kustības virzienam. Savācējgumija uzticami savāc ūdeni ikvienā stūrī. Iekārta spēj tīrīt un savākt ūdeni arī darbojoties atpakaļgaitā.
Ietilpst augstas veiktspējas litija jonu akumulatoriPilnībā bezapkopes akumulators, neskatoties uz to, ka kalpošanas laiks ir trīs reizes ilgāks nekā parastajiem akumulatoriem. Iespēja veikt nepilnu vai daļēju uzlādēšanu. Ļoti īss uzlādēšanas laiks (pilna uzlāde 3 stundās, daļēja uzlādēšana 1 stundā).
eco!efficiency režīms enerģijas ekonomijai un videi draudzīgai tīrīšanaiSamazina enerģijas patēriņu un pagarina akumulatora darbības laiku pat par 50 %. Samazina darbības trokšņa līmeni par 40 %. Enerģijas ietaupījums ļauj samazināt kopējās iekārtas CO₂ emisijas.
Compact device design
- Ļauj virzīties prom no sienām 90° leņķī.
- Pateicoties plūdlīniju korpusam, iekārtu ir vieglāk vadīt.
Ļoti neliels svars
- Par 35 % vieglāka nekā tirgū pieejamās analogās ierīces.
- Iekārtu ir vieglāk pārcelt pār sliekšņiem, pakāpieniem un uznest pa kāpnēm.
- Ievērojami vienkāršāk transportēt — pat ļoti nelielos transportlīdzekļos.
Salokāms rokturis
- Uzglabājot neaizņem daudz vietas.
- Iekārtu var transportēt pat nelielā transportlīdzeklī.
Regulējams roktura augstums
- Iekārtu var ergonomiski pielāgot operatora augumam.
Komplektācijā ietilpst litija–jonu akumulators
- Akumulatoru baterijas uzlādēšanu var veikt jebkurā brīdī.
- Akumulatoru ir iespējams pilnībā uzlādēt trīs stundās; uzlādēt līdz pusei — vienā stundā. Jebkurā laikā ir iespējams veikt nepilnu uzlādēšanu.
- Lādētājs automātiski izslēdzas. Gaidīšanas režīmā enerģija netiek patērēta.
Rullīšu tehnoloģija
- Īpaši cieša saskare ar virsmu noturīgu netīrumu notīrīšanai.
- Ļoti laba veiktspēja pat uz raupjām grīdas virsmām vai šuvju tīrīšanai.
- Ļoti labi, vienmērīgi augsti tīrīšanas rezultāti.
Ar slaucīšanas funkciju
- Efektīva slaucīšana, mazgāšana un sūkšana vienā piegājienā.
- Savāc mazus akmeņus, koka šķembas un citus sīkus objektus.
- Nodrošina optimālu ūdens savācējsliedes darbību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|450
|Sūkšanas darba platums (mm)
|500
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|22 / 22
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1800
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1260
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterija (V/Ah)
|25.2 / 42
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|maks. 5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|750 - 1050
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|100 - 150
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1118
|Ūdens patēriņš (l/min)
|1
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66.5
|Spriegums (V)
|25.2
|Nominālā jauda (W)
|līdz 550
|Krāsa
|antracīta
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|70
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|866 x 530 x 1061
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- Riteņi pārvietošanai
- Taisna ūdens savācējlata: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Maināms birstes kontaktspiediens
