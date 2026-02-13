Logu un virsmu putekļsūcējs WVP 10
Ieteicams gludām virsmām — sākot no logiem un līdz flīzēm. Ar akumulatoru darbināmais WVP 10 logu un gludu virsmu putekļu sūcējs nodrošina ideālu rezultātu, neatstājot švīkas. Tas ir ērts lietošanā, un ar to var darboties arī virs galvas.
WVP 10 ir ar akumulatoru darbināms, viegls un izturīgs logu un gludu virsmu putekļu sūcējs. Tajā ir izmantoti augstas kvalitātes komponenti, piemēram, ātrgaitas motors, kas nodrošina ievērojami augstāku sūkšanas veiktspēju, nekā iekārtas ar parasto motoru. Izmantojot šo ierīci, lai tīrītu flīzes, spoguļus, vitrīnas, letes un citas gludas virsmas, neatstājot svītras. Nav svarīgi, vai jūs tīrāt vertikālas, vai horizontālas virsmas, vai arī virs galvas — šo putekļu sūcēju būs ērti turēt, un visos darbošanās stāvokļos tīrīšanas rezultāts būs nevainojams, turklāt iestatāmais distanceris ar ierīci ļauj tīrīt līdz pat logu stiklu malām. Tā 200 ml netīrā ūdens tvertne ir pietiekami ietilpīga, lai jūs ar šo ierīci varētu darboties ilgstoši. Turklāt to var ātri un ērti iztukšot, kā arī mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Ierīces komplektācijā ietilpst akumulators (darbības laiks 30 min), akumulatora lādētājs, izsmidzināšanas pudele un mikrošķiedras drāniņa.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegla, ergonomiska un daudzpusīga ierīcePiemērots visu veidu gludu virsmu tīrīšanai — var izmantot horizontāli, vertikāli, vai pat virs galvas. Īpaši ērta izmantošana un viegli lietot. Droša, patīkama vadība pateicoties gumijas rokturim.
Izņemams un nomaināms akumulatorsTrīs gaismas diožu indikatori virs ieslēgšanas/izslēgšanas pogas norāda patreizējo akumulatora uzlādes līmeni.
Viegli piekļūst malāmManuāli iestatāms distanceris, kas nodrošina perfektu, tīrīšanas rezultātu bez svītrām un ļauj tīrīt līdz pat loga malai.
Liela tilpuma netīrā ūdens tvertne
- Bieža netīrās tvertnes iztukšošana nozīmē, ka ierīcei ir nepieciešami īsāki darba pārtraukumi, tādējādi uzlabojot tīrīšanas veiktspēju.
- Samazina darba pārtraukumus, pateicoties regulārai iztukšošanai, tādējādi palielinot produktivitāti.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|180
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|3.7
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2
|Svars ar bateriju (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|280 x 130 x 335
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Virsmas tīrīšanas koncentrāts CA 30 R
- Aerosola pudele (500 ml)
- Mikrošķiedras drāniņa iekštelpām: 1 x
- Baterija
- Lādētājs
- Netīrumu skrāpis
Aprīkojums
- Iesūkšanas uzgaļa platums: 280 mm
Pielietošanas veidi
- Būvniecība
- Mazumtirgotājiem
- Biroju ēkas
- Hospitality sector
- Restorāni un ēdināšanas uzņēmumi
- Veselības aprūpe
Atrast WVP 10 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.