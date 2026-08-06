Logu un virsmu putekļsūcējs WVP 10 Adv
Ar akumulatoru darbināmajam logu un virsmu tīrītājam WVP 10 ir parocīgs rokturis, kas ļauj ar to tīrīt gan vertikālas, gan horizontālas virsmas, kā arī augstumā. Ideāls visu gludo virsmu, piemēram, logu un flīžu, tīrīšanai.
Izmantojiet šo ierīci, lai tīrītu flīzes, spoguļus, vitrīnas, letes un citas gludas virsmas — tā tiks galā ar visiem uzdevumiem, turklāt neatstājot švīkas. Galvenais ir tas, ka uz notīrītās virsmas nepaliks nekādi nopilējumi un netīrumi, turklāt to droši var izmantot jebkurā stāvoklī. Tā ātrgaitas motors spēj nodrošināt daudz augstāku sūkšanas veiktspēju, nekā standarta mājsaimniecībās izmantojamās iekārtas. Šī ar akumulatoru darbināmā ierīce ir viegla un izturīga, tai ir pārdomātas detaļas, piemēram, 200 ml netīrā ūdens tvertni var viegli un ātri iztīrīt un izmazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Distanceris nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu un ļauj tīrīt līdz pat loga malai. WVP 10 tīrītāja komplektācijā ietilpst akumulators (ar 30 min. darbības laiku), akumulatora lādētājs, tīrīšanas līdzekļi, izsmidzināšanas pudele un mikrošķiedras drāniņa. Uzlabotajā WVP 10 Adv versijā jūs saņemsiet vēl papildus otru akumulatoru, kā arī ātro lādētāju, kas akumulatorus ļaus uzlādēt daudz ātrāk. Tādējādi ar WVP 10 Adv tīrītāju jūs varēsiet darboties ilgstoši.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegla, ergonomiska un daudzpusīga ierīcePiemērots visu veidu gludu virsmu tīrīšanai — var izmantot horizontāli, vertikāli, vai pat virs galvas. Īpaši ērta izmantošana un viegli lietot. Droša, patīkama vadība pateicoties gumijas rokturim.
Izņemams un nomaināms akumulatorsĻauj akumulatoru uzlādēt atsevišķi un, izmantojot to pamīšus ar rezerves akumulatoru, darboties bez pārtraukumiem. Trīs gaismas diožu indikatori virs ieslēgšanas/izslēgšanas pogas norāda patreizējo akumulatora uzlādes līmeni.
Viegli piekļūst malāmManuāli iestatāms distanceris, kas nodrošina perfektu, tīrīšanas rezultātu bez svītrām un ļauj tīrīt līdz pat loga malai.
Liela tilpuma netīrā ūdens tvertne
- Bieža netīrās tvertnes iztukšošana nozīmē, ka ierīcei ir nepieciešami īsāki darba pārtraukumi, tādējādi uzlabojot tīrīšanas veiktspēju.
- Samazina darba pārtraukumus, pateicoties regulārai iztukšošanai, tādējādi palielinot produktivitāti.
Uzlabota WVP 10 Adv versija ar ātro lādētāju
- Ātra akumulatora uzlādes stacija un otrs akumulators ļauj darboties tikpat kā bez pārtraukumiem.
Uzlabota WVP 10 Adv versija ar papildu šauru sūkšanas uzgali
- Lieliski piemērots nelielu virsmu tīrīšanai, kurām nevar piekļūt ar standarta uzgali.
Noņemams, nomaināms litija–jonu akumulators
- Vienā piegājienā ar to ir iespējams darboties apmēram 30 minūtes.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|200
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|50
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|3.7
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.3
|Svars ar bateriju (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|280 x 130 x 335
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Virsmas tīrīšanas koncentrāts CA 30 R
- Aerosola pudele (500 ml)
- Mikrošķiedras drāniņa iekštelpām: 1 x
- Mikrošķiedras drāniņa loga ārpuses tīrīšanai: 1 x
- Baterija
- Komplektā maināms akumulators
- Ātrās uzlādes stacija
- Netīrumu skrāpis
Aprīkojums
- Iesūkšanas uzgaļa platums: 280 mm, 170 mm
Videos
Pielietošanas veidi
- Būvniecība
- Mazumtirgotājiem
- Biroju ēkas
- Hospitality sector
- Restorāni un ēdināšanas uzņēmumi
- Veselības aprūpe
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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