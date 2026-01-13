Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap L

Kärcher NT 30/1 Ap L ir kompakts vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar teicamu sūkšanas jaudu, augstas kvalitātes un ļoti izturīgiem komponentiem un plašu piederumu klāstu.

Kärcher NT 30/1 Ap L ir kompakts, augstas kvalitātes vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs, kam ir pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma. Tas ir piemērots visdažādāko tīrīšanas un uzkopšanas darbu veikšanai, piemēram, transportlīdzekļu salonu tīrīšanai, raupju netīrumu un šķidrumu savākšanai, kā arī iekārtu un sistēmu atbrīvošanai no putekļiem un gružiem. Tam ir pārsteidzoši augsta sūkšanas jauda un ļoti efektīva filtra tīrīšanas sistēma, kas ar to ļauj efektīvi savākt vidēju daudzumu smalko putekļu pat bez filtra maisa. Šo īpaši vieglās konstrukcijas ierīci ir viegli vadīt un ar to darboties, jo visām svarīgākajām funkcijām var piekļūt ar pārdomātu un vienkārši pagriežamu griežslēdzi. Šim putekļsūcējam ir pārdomāti jauni piederumi un īpaši plakana augšdaļa, uz kuras jūs varat novietot un pārvietot jebkura veida instrumentu kārbu.

Īpašības un ieguvumi
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
  • Ļauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes.
  • Āķis strāvas kabeļa uztīšanai, lai ierīci būtu ērti pārvietot.
Izņemams filtra korpuss
  • Filtra iztukšošana nerada nekādus putekļus gaisā.
  • Aizsardzība pret to, ka plakanais gofrētais filtrs varētu tikt ievietots nepareizi.
Pārdomāta novietne piederumu uzglabāšanai tieši uz ierīces
  • Piederumi nevar pazust un ir vienmēr pa rokai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 30
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 70
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 11.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 15.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 525 x 370 x 560

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Plakanais filtrs: Celuloze

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap L
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap L
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dažādiem uzkopšanas darbiem — sākot no šķidrumu savākšanas līdz transportlīdzekļa salona tīrīšanai
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija