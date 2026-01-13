Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap L
Kärcher NT 30/1 Ap L ir kompakts vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar teicamu sūkšanas jaudu, augstas kvalitātes un ļoti izturīgiem komponentiem un plašu piederumu klāstu.
Kärcher NT 30/1 Ap L ir kompakts, augstas kvalitātes vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs, kam ir pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma. Tas ir piemērots visdažādāko tīrīšanas un uzkopšanas darbu veikšanai, piemēram, transportlīdzekļu salonu tīrīšanai, raupju netīrumu un šķidrumu savākšanai, kā arī iekārtu un sistēmu atbrīvošanai no putekļiem un gružiem. Tam ir pārsteidzoši augsta sūkšanas jauda un ļoti efektīva filtra tīrīšanas sistēma, kas ar to ļauj efektīvi savākt vidēju daudzumu smalko putekļu pat bez filtra maisa. Šo īpaši vieglās konstrukcijas ierīci ir viegli vadīt un ar to darboties, jo visām svarīgākajām funkcijām var piekļūt ar pārdomātu un vienkārši pagriežamu griežslēdzi. Šim putekļsūcējam ir pārdomāti jauni piederumi un īpaši plakana augšdaļa, uz kuras jūs varat novietot un pārvietot jebkura veida instrumentu kārbu.
Īpašības un ieguvumi
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
- Ļauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes.
- Āķis strāvas kabeļa uztīšanai, lai ierīci būtu ērti pārvietot.
Izņemams filtra korpuss
- Filtra iztukšošana nerada nekādus putekļus gaisā.
- Aizsardzība pret to, ka plakanais gofrētais filtrs varētu tikt ievietots nepareizi.
Pārdomāta novietne piederumu uzglabāšanai tieši uz ierīces
- Piederumi nevar pazust un ir vienmēr pa rokai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|15.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|525 x 370 x 560
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
- Uzgalis spraugām
- Plakanais filtrs: Celuloze
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Dažādiem uzkopšanas darbiem — sākot no šķidrumu savākšanas līdz transportlīdzekļa salona tīrīšanai