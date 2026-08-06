Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L
Kärcher NT 30/1 Ap Te L ir vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs. Tā kā iekārtai ir ligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, tā ir lieliski piemērota darbam ar elektroinstrumentiem.
Papildus ļoti efektīvajai pusautomātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, Kärcher NT 30/1 Ap Te L putekļu sūcējam ir automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija, lai efektīvi darbotos ar elektriskajiem rīkiem. Tā teicamā sūkšanas jauda nozīmē, ka jums ar to būs viegli paveikt visdažādākos tīrīšanas darbus, piemēram, sasūkt nelielu daudzumu smilšu, iztīrīt automašīnas salonu, savākt šķidrumus, vai no ražošanas iekārtām un sistēmām sasūkt putekļus un gružus. Ar šo iekārtu ir viegli sasūkt vidēji lielu smalko putekļu daudzumu pat bez filtra maisa. Visām svarīgākajām funkcijām var viegli piekļūt, izmantojot ērti lietojamo griežslēdzi. Tāpat arī visus piederumus var uzglabāt tieši uz ierīces — pārdomātajā piederumu novietnē. Šim sausās un mitrās tīrīšanas putekļu sūcējam ir īpaši plakana augšdaļa, uz kuras jūs varat novietot un pārvietot jebkura veida instrumentu kārbu.
Īpašības un ieguvumi
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdziElektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju. Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai. Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Pusautomātiskā filtra tīrīšana APOptimāla filtra tīrīšanas efektivitāte ar vienu pogas spiedienu. Nodrošina nemainīgi augstu filtra veiktspēju un iesūkšanas spēku. Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
- Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
- Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
- Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Izņemams filtra korpuss
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Transportēšanai paredzēta, droša uzglabāšana.
- Laiku taupošs dizains – piederumi ir vienmēr pa rokai.
- Vietu taupošs dizains – nav nepieciešama papildu uzglabāšanas vieta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|525 x 370 x 560
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
- Plakanais filtrs: Celuloze
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
- Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
- Savākšanai elektroinstrumentu lietošanas brīdī
Piederumi
Atrast NT 30/1 Ap Te L rezerves daļas
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