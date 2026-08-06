Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L

Kärcher NT 30/1 Ap Te L ir vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs. Tā kā iekārtai ir ligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, tā ir lieliski piemērota darbam ar elektroinstrumentiem.

Papildus ļoti efektīvajai pusautomātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, Kärcher NT 30/1 Ap Te L putekļu sūcējam ir automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija, lai efektīvi darbotos ar elektriskajiem rīkiem. Tā teicamā sūkšanas jauda nozīmē, ka jums ar to būs viegli paveikt visdažādākos tīrīšanas darbus, piemēram, sasūkt nelielu daudzumu smilšu, iztīrīt automašīnas salonu, savākt šķidrumus, vai no ražošanas iekārtām un sistēmām sasūkt putekļus un gružus. Ar šo iekārtu ir viegli sasūkt vidēji lielu smalko putekļu daudzumu pat bez filtra maisa. Visām svarīgākajām funkcijām var viegli piekļūt, izmantojot ērti lietojamo griežslēdzi. Tāpat arī visus piederumus var uzglabāt tieši uz ierīces — pārdomātajā piederumu novietnē. Šim sausās un mitrās tīrīšanas putekļu sūcējam ir īpaši plakana augšdaļa, uz kuras jūs varat novietot un pārvietot jebkura veida instrumentu kārbu.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L: Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju. Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai. Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
Optimāla filtra tīrīšanas efektivitāte ar vienu pogas spiedienu. Nodrošina nemainīgi augstu filtra veiktspēju un iesūkšanas spēku. Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L: Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
  • Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
  • Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
  • Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Izņemams filtra korpuss
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Transportēšanai paredzēta, droša uzglabāšana.
  • Laiku taupošs dizains – piederumi ir vienmēr pa rokai.
  • Vietu taupošs dizains – nav nepieciešama papildu uzglabāšanas vieta.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 30
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 70
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 11.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 16.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 525 x 370 x 560

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
  • Plakanais filtrs: Celuloze

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
  • Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
  • Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Ap Te L
Videos
Pielietošanas veidi
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
  • Savākšanai elektroinstrumentu lietošanas brīdī
Piederumi
Atrast NT 30/1 Ap Te L rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija