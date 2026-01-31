Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Ap L
Kärcher NT 40/1 Ap L jaudīgs vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar 40 litru ietilpīgu tvertni. Šī iekārta pārsteidz ar teicamu sūkšanas jaudu, pārdomātiem piederumiem un īpaši izturīgiem komponentiem.
Kärcher NT 40/1 Ap L ir augstas kvalitātes mitrās un sausās sūkšanas putekļsūcējs ar 40 litru tvertnes ietilpību un pusautomātisko filtra tīrīšanas sistēmu, kas apvienojumā ar teicamu sūkšanas jaudu ļauj savākt smalkos putekļus pat bez filtra maisa. Šis putekļsūcējs ir daudzpusīgi pielietojams, un to var izmantot raupju netīrumu un šķidrumu savākšanai, iekārtu un sistēmu attīrīšanai no putekļiem un gružiem, kā arī automobiļu salonu tīrīšanai. Tam ir pārdomāta novietne piederumu uzglabāšanai tieši uz ierīces. Putekļsūcējam ir īpaši plakana augšdaļa, uz kuras jūs varat novietot un pārvietot jebkura veida instrumentu kārbu. NT 40/1 Ap L putekļsūcējs pārliecina ar to, ka to ir ļoti vienkārši lietot. Visas nozīmīgākās funkcijas ir viegli pieejamas, pagriežot ērti lietojamo griežslēdzi.
Īpašības un ieguvumi
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
- Ļauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes.
- Āķis strāvas kabeļa uztīšanai, lai ierīci būtu ērti pārvietot.
Izņemams filtra korpuss
- Filtra iztukšošana nerada nekādus putekļus gaisā.
- Aizsardzība pret to, ka plakanais gofrētais filtrs varētu tikt ievietots nepareizi.
Pārdomāta novietne piederumu uzglabāšanai tieši uz ierīces
- Piederumi nevar pazust un ir vienmēr pa rokai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|40
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|525 x 370 x 630
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
- Uzgalis spraugām
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Dažādiem uzkopšanas darbiem — sākot no šķidrumu savākšanas līdz transportlīdzekļa salona tīrīšanai
Piederumi
Atrast NT 40/1 Ap L rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.