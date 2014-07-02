Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Ap *EU

NT 65/2 Ap ir spēcīgs divu motoru mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs, kas paredzēts izmantošanai profesionālajā vidē. Sūkšanas jauda paliek gandrīz nemainīga, pateicoties plisētā filtra efektīvai tīrīšanai ar gaisa plūsmu.

NT 65/2 Ap ir spēcīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar ApClean sistēmu, kas nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu un ilgu darba periodu. Putekļsūcējam ir kompakts turbīnu korpuss ar integrētu filtra pārsegu vieglai lielā, plakanā plisētā filtra noņemšanai. To var efektīvi tīrīt ar pusautomātiskās ApClean filtra tīrīšanas sistēmas palīdzību. Tas nodrošina pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu, ilgākus darba intervālus un ilgu filtra kalpošanas laiku. NT 65/2 Ap ir elektroniskās iepildīšanas līmeņa noteicējs mitrai tīrīšanai ar putekļsūcēju. Tas novērš maksimāli atļautās piepildījuma pakāpes pārsniegšanu. Iesūkto šķidrumu iznīcināšana bez problēmām ir iespējama ar pievienoto eļļas izturīgo izplūdes šļūteni. Piederumus var ātri un viegli savienot ar putekļsūcēju, izmantojot klipšu sistēmu. Iekārtai ir šļūtenes uzglabāšanas ierīce, piederumu turētājs un liela paplāte, piem., instrumentunovietošanai. Nepieciešamā NT 65/2 Ap mobilitāte tiek nodrošināta ar diviem lieliem fiksētiem riteņiem un diviem vadriteņiem.

Īpašības un ieguvumi
Ir aksesuāru uzglabāšanas vieta
Integrēta notekcaurule (eļļas necaurlaidīga)
Pusautomātiskā filtru tīrīšanas sistēma
Šļūtenes un caurules līkuma uzgalis
Ergonomisks virzīšanas rokturis
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 2 x 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 65
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 2760
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 20
Izmēri (G x P x A) (mm) 600 x 480 x 920

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Papīrs
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
