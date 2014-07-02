Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/2 Ap Me Tc *EU
Augstas veiktspējas, divu motoru mitrās/sausās tīrīšanas putekļu sūcējs profesionālai izmantošanai. Efektīvā plakanā plisētā filtra tīrīšana ar gaisa plūsmu ļauj nodrošināt praktiski nemainīgu tīrīšanas jaudu.
NT 75/2 Ap Me Tc ir augstas veiktspējas mitrās/sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar ApClean sistēmu, kas nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu un ilgu darbošanās periodu. Izturīgā 75 litru tilpuma tvertne ir ideāli piemērota lielam netīrumu daudzumam, turklāt to ir viegli iztīrīt pateicoties paceļamajai šasijai. Šim putekļu sūcējam ir kompakts turbīnas korpuss ar iebūvētu filtra pārsegu, kas atvieglo lielā plakanā plisētā filtra izņemšanu. Efektīvā pusautomātiskā ApClean filtra tīrīšanas sistēma nodrošina pastāvīgi augstu tīrīšanas jaudu, ilgam darbam bez pārtraukuma un ilgu filtra kalpošanas laiku. NT 75/2 Ap Me Tc ir arī elektroniskā uzpildes līmeņa uzraudzības sistēma. Tā nodrošina, lai netiktu pārsniegts maksimāli pieļaujamais uzpildes līmenis, veicot mitro sūkšanu. Iesūkto šķidrumu var viegli iztukšot pa eļļas izturīgo izplūdes šļūteni. Ar praktisko klipšu sistēmu putekļu sūcējam var viegli un ātri pievienot piederumus. Iekārtai ir novietne šļūtenei, piederumu nodalījumus, kā arī liela uzglabāšanas zona (piemēram, instrumentu uzglabāšanai). Divi lielie riteņi un divi grozāmie ritenīši nodrošina NT 75/2 Ap Me Tc iekārtai labu manevrētspēju.
Īpašības un ieguvumi
Ir aksesuāru uzglabāšanas vieta
- Liela rīku un piederumu uzglabāšanas vieta
Integrēta notekcaurule
- Viegli pieejama notekšļūtene ērtai šķidruma novadīšanai
Šļūtenes un caurules līkuma uzgalis
- Ērta sūkšanas caurule un caurules līkuma uzgalis vienkāršai transportēšanai un uzglabāšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|2 x 74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|75
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2760
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|26
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|700 x 505 x 995
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
- Sagāžama gružu tvertne
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
