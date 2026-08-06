Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te H
Garantētā 99,995% filtrācijas efektivitāte padara 30/1 Tact Te H mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēju par lieliski piemērotu veselībai bīstamu putekļu sasūkšanai (H klase).
Veicot rekonstrukcijas darbus vecās ēkās, nekad nevar zināt, kas jūs var sagaidīt. Bieži vien šie darbi nozīmē saskarsmi ar azbesta putekļiem, kā arī citām vielām, kas ir kaitīgas veselībai un/vai kancerogēnas, un tāpēc nekavējoties jāsavāc. Izvēloties NT 30/1 Tact Te H iekārtu, jūsu rīcībā būs tieši šādiem tīrīšanas darbiem piemērots mitrās un sausās sūkšanas putekļu sūcējs. Tas ir īpaši kompakts un ļoti moblils putekļu sūcējs, kas ir testēts un pārbaudīts visiem H klases putekļiem. Pateicoties šīs iekārtas inovatīvajam dubultās filtrācijas sistēmai, kaitīgie putekļi tiek savākti drošā filtra maisā. Tāpat arī tas nozīmē, ka mazāk kaitīgus putekļus lielā daudzumā ir iespējams iesūkt tieši tā 30 litru tvertnē. Šeit īpaši efektīva ir TACT filtra tīrīšanas sistēma. Pateicoties tai, ierīce spēj nodrošināt garantētu filtra 99,995 % filtrācijas efektivitāti. Mūsu NT 30/1 Tact Te H putekļu sūcējam ir praktiska rozete ar automātisko palaišanas/apturēšanas funkciju, kā arī antistatiskā sistēma, kas nodrošina drošu un ērtu darbošanos ar elektrību vadošiem instrumentiem.
Īpašības un ieguvumi
Filtrēšanas sistēma ar H filtru un Tact filtru tīrīšanas sistēma
- Iesūc mazāk bīstamus netīrumus tieši gružu tvertnē. Filtrācijas efektivitāte: 99,995 %.
- Šī iekārta nodrošina iespējami labāko veselības aizsardzību, neupurējot sūkšanas jaudu vai filtra kalpošanas laiku.
Atbilst prasībām, kuras izvirza putekļu sūcējiem veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (H klasei) — un ir apstiprināts darbam ar azbesta putekļiem (Vācijas TRGS 519 standarts).
- Vācijā azbesta putekļu savākšanai ir atļauts izmantot tikai attiecīgās drošības klases putekļu sūcējus.
Tam ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiem
- Paaugstināta lietotāja drošība.
- Elektrostatiskā lādiņa izkliedēšana.
- Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi.
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
- Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
- Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
- Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
- Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
- Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
- Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Kabeļa materiāls
|Gumija
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|14.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drošības filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
- Plakanais filtrs: PTFE HEPA
- Polietilēna (PE) plastmasas maiss netīrumu utilizācijai bez putēšanas: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Antistatiskā sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
Videos
Pielietošanas veidi
- Drošs putekļu sūcējs, kas paredzēts H putekļu klasei, un efektīvi savāc veselībai kaitīgos un/vai kancerogēnos putekļus.
Piederumi
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