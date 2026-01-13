Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te M
30/1 Tact Te M putekļu sūcējs uzticami savāc M klases ieelpojamus putekļus, kuri ir bieža parādība būvlaukumos. Kompakts mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 30 litru tvertni.
Būvlaukumos un darbnīcās dažādi veselībai bīstami un dažkārt arī ieelpojami sīkie putekļi ir ikdiena. Pateicoties tā pilnībā automātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, mūsu kompaktais NT 30/1 Tact Te M mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs savāc vēl nepieredzēti lielu sīko putekļu daudzumu, turklāt vienlaicīgi nodrošina 99,9 % filtrācijas efektivitāti. Filtra tīrīšanas sistēmu un sūkšanas jaudu pastāvīgi uzrauga devēja principa elektronikas modulis. Pateicoties iebūvētajai pieslēguma vietai ar automātiskās palaišanas funkciju un pilnībā antistatiskajai sistēmai (ieskaitot elektrību vadošus piederumus), ierīce ir ideāli piemērota efektīvai putekļu sasūkšanai tieši no iekārtas, kas radušies pēc slīpēšanas u.c. darbībām. Izmantojot jaunizstrādātos piederumus, kurus var ērti uzglabāt tieši uz ierīces, no grīdas vai iekārtām ir iespējams ērti un bez piepūles sasūkt putekļus iekārtas izturīgajā 30 litru tvertnē, kuram ir metāliski ritenīši un aizsargājošs buferis.
Īpašības un ieguvumi
Filtra filtrācijas efektivitāte ir 99,99 %.
Tam ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiem
- Paaugstināta lietotāja drošība.
- Elektrostatiskā lādiņa izkliedēšana.
- Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi.
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
- Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
- Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
- Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Dzesējamā gaisa filtrēšana
Wet & Dry plakanais filtrs
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
- Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
- Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
- Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|14.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
- Polietilēna (PE) plastmasas maiss netīrumu utilizācijai bez putēšanas: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Antistatiskā sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
- Putekļu klase: M
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
Videos
Pielietošanas veidi
- Drošs putekļu sūcējs, kas ir sertificēts M putekļu klasei, un ir paredzēts smalko putekļu savākšanai.