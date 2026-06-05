Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/1 Tact Te H

Šis putekļu sūcējs ir piemērots azbesta un cita veida putekļu savākšanai. 50/1 Tact Te H ir mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 50 litru tvertni, kas paredzēts veselībai bīstamu putekļu sasūkšanai (H klase).

Tā 50 litru ietilpīgā tvertne ar regulējamu virzīšanas rokturi un izplūdes šļūteni padara šo mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēju par piemērotu drošai veselībai kaitīgo vai kancerogēnu putekļu savākšanai, jo sevišķi ražošanas objektu tīrīšanas vajadzībām. Šī iekārta ir ilgstoši testēta un pārbaudīta izmantošanai visu H klases putekļu — tostarp azbesta — savākšanai, un tādējādi palīdz aizsargāt jūsu un pārējo ražošanas procesā iesaistīto veselību. Tai ir jauna dubultās filtrēšanas sistēma, proti, iekārta ļauj ne vien savākt kaitīgos putekļus novadot tos drošā filtra maisā, bet arī lielu daudzumu mazāk kaitīgo putekļu, kuri tiek sasūkti tieši atkritumu tvertnē. Šeit īpaši efektīva ir TACT filtra tīrīšanas sistēma. NT 50/1 Tact Te H putekļu sūcējam ir jaudīga pieslēguma vieta ar automātisko palaišanas/apturēšanas funkciju, kā arī antistatiskā sistēma, kas nodrošina ērtu darbošanos ar elektrību vadošiem instrumentiem.

Īpašības un ieguvumi
Filtrēšanas sistēma ar H filtru un Tact filtru tīrīšanas sistēma
  • Iesūc mazāk bīstamus netīrumus tieši gružu tvertnē. Filtrācijas efektivitāte: 99,995 %.
  • Šī iekārta nodrošina iespējami labāko veselības aizsardzību, neupurējot sūkšanas jaudu vai filtra kalpošanas laiku.
Atbilst prasībām, kuras izvirza putekļu sūcējiem veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (H klasei) — un ir apstiprināts darbam ar azbesta putekļiem (Vācijas TRGS 519 standarts).
  • Vācijā azbesta putekļu savākšanai ir atļauts izmantot tikai attiecīgās drošības klases putekļu sūcējus.
Tam ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiem
  • Paaugstināta lietotāja drošība.
  • Elektrostatiskā lādiņa izkliedēšana.
  • Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi.
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
  • Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
  • Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
  • Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
  • Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
  • Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
  • Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 50
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Kabeļa materiāls Gumija
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 69
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 19.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 25.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 640 x 370 x 1045

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Drošības filtra maiss: 1 Gabals(i)
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Līkums: elektrovadītspējīga
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
  • Novadcaurule
  • Plakanais filtrs: PTFE HEPA
  • Stumšanas rokturis
  • Polietilēna (PE) plastmasas maiss netīrumu utilizācijai bez putēšanas: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
  • Antistatiskā sistēma
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
  • Putekļu klase: H
  • Tvertnes materiāls: Plastmasa
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/1 Tact Te H
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/1 Tact Te H
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Pielietošanas veidi
  • Drošs putekļu sūcējs, kas paredzēts H putekļu klasei, un efektīvi savāc veselībai kaitīgos un/vai kancerogēnos putekļus.
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