Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/1 Tact Te M
Šī iekārta ir izstrādāta liela daudzuma veselībai bīstamo H klases putekļu daudzuma savākšanai. 50/1 Tact Te M ir liels un ļoti mobils mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 50 litru tvertni un regulējama augstuma virzīšanas rokturi.
Pateicoties tā pilnībā automātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, mūsu 50/1 Tact Te M mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs savāc tādu sīko putekļu daudzumu, kāds vēl nav pieredzēts, turklāt vienlaicīgi nodrošinot 99,9 % filtrācijas efektivitāti. Šai iekārtai ir elektronikas modulis ar devēju, kas pastāvīgi nodrošina optimālu filtra tīrīšanu, tādējādi nodrošinot pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu. Tāpat tam arī ir liela un izturīga 50 litru tvertne ar metāliskiem ritenīšiem un regulējams virzīšanas rokturi, kas tam ļauj ne vien savākt lielu daudzumu kaitīgo (M klases) putekļu, bet arī raupjus gružus un šķidrumus. NT 50/1 Tact Te H putekļu sūcējam ir jaudīga pieslēguma vieta ar automātisko palaišanas/apturēšanas funkciju, kā arī antistatiskā sistēma, kas nodrošina ērtu darbošanos ar elektrību vadošiem instrumentiem. Tāpēc tas ir lieliski piemērots putekļu savākšanai tieši no elektroinstrumentiem, kuri rada lielu smalko putekļu daudzumu. Izmantojot jaunizstrādāto piederumu komplektu, kurā ietilpst 4 m gara sūkšanas šļūtene, nerūsējošā tērauda caurules un plats uzgalis grīdām, jūs ērti savāksiet uz grīdas vai uz iekārtām uzkrājušos putekļus. Visus iekārtas piederumus var droši uzglabāt tieši uz ierīces.
Īpašības un ieguvumi
Filtra filtrācijas efektivitāte ir 99,99 %.
Tam ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiem
- Paaugstināta lietotāja drošība.
- Elektrostatiskā lādiņa izkliedēšana.
- Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi.
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
- Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
- Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
- Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Dzesējamā gaisa filtrēšana
Wet & Dry plakanais filtrs
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
- Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
- Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
- Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|50
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Kabeļa materiāls
|Gumija
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|19
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|24.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
- Novadcaurule
- Stumšanas rokturis
- Polietilēna (PE) plastmasas maiss netīrumu utilizācijai bez putēšanas: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Antistatiskā sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
- Putekļu klase: M
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
Videos
Pielietošanas veidi
- Drošs putekļu sūcējs, kas ir sertificēts M putekļu klasei, un ir paredzēts smalko putekļu savākšanai.
Piederumi
Atrast NT 50/1 Tact Te M rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.